Є кілька способів. Як перевірити, чи перебуваєте ви у розшуку ТЦК

Є чотири підстави, за якими вас можуть розшукувати

У розшук ТЦК та СП можуть потрапити громадяни, які порушили правила військового обліку. Це стосується не лише проходження медичних оглядів чи уточнення особистих даних, а й безпосереднього призову на службу.

Юрист Ярослав Звоненко пояснив, за яких обставин військовозобов'язані можуть потрапити до списку осіб, які ухиляються від військового обов’язку. Підставами можуть бути:

Неявка до ТЦК після отримання повістки . Якщо людина не з’являється за викликом територіального центру комплектування, її можуть визнати "ухилянтом".

. Якщо людина не з’являється за викликом територіального центру комплектування, її можуть визнати "ухилянтом". Ігнорування "бойової" повістки . Якщо військовозобов’язаний отримав повістку про мобілізацію, але не з’явився у визначений термін, це є підставою для розшуку.

. Якщо військовозобов’язаний отримав повістку про мобілізацію, але не з’явився у визначений термін, це є підставою для розшуку. Зміна місця проживання без повідомлення ТЦК . Закон зобов’язує громадян повідомляти про переїзд, а невиконання цього правила може призвести до правових наслідків.

. Закон зобов’язує громадян повідомляти про переїзд, а невиконання цього правила може призвести до правових наслідків. Судове рішення про ухилення від служби. Якщо суд ухвалив рішення про притягнення особи до відповідальності за ухилення від військової служби, її можуть офіційно оголосити в розшук.

Як перевірити, чи людина у розшуку

Є кілька способів дізнатися про свій статус. Перший — особисто звернутися до ТЦК. У місцевому центрі комплектування можна уточнити, чи є виклики на ваше ім’я або чи перебуваєте ви у списках розшуку. Однак юристи застерігають, що у разі ухилення громадянина можуть затримати або вимагати пояснень на місці.

Другий спосіб — перевірка через Національну поліцію. Правоохоронні органи можуть надати інформацію про наявність особи в базі розшуку. Для цього потрібно звернутися до відділення поліції з паспортом та подати відповідний запит.

Третій — перевірка на державних сайтах. Відповідні дані можуть бути доступні у розділах розшуку на сайтах державних органів, наприклад, Міністерства внутрішніх справ України. Для цього потрібно ввести особисті дані, такі як прізвище, ім’я та рік народження.

Також інформацію можна знайти інформацію щодо судових ухвал про ухилення від мобілізації у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Якщо інші способи не підходять, можна звернутися до юриста. Він може перевірити статус особи через офіційні джерела. Це найбезпечніший варіант для тих, хто побоюється особистого звернення до ТЦК або поліції, зазначив правознавець.

Раніше "Телеграф" писав, які штрафи за порушення військового обліку у березні. Є п'ять підстав, за яких громадянина можна притягнути до адміністративної відповідальності.