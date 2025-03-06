Есть несколько способов. Как проверить, находитесь ли вы в розыске ТЦК

Есть четыре основания, по которым вас могут разыскивать

В розыск ТЦК и СП могут попасть граждане, нарушившие правила воинского учета. Это касается не только прохождения медицинских осмотров или уточнения личных данных, но и непосредственного призыва на службу.

Юрист Ярослав Звоненко объяснил, при каких обстоятельствах военнообязанные могут попасть в список лиц, уклоняющихся от воинского долга. Основаниями могут быть:

Неявка в ТЦК после получения повестки . Если человек не появляется по вызову территориального центра комплектования, его могут признать "уклонистом".

. Если человек не появляется по вызову территориального центра комплектования, его могут признать "уклонистом". Игнорирование "боевой" повестки . Если военнообязанный получил повестку о мобилизации, но не явился в определенный срок, это основание для розыска.

. Если военнообязанный получил повестку о мобилизации, но не явился в определенный срок, это основание для розыска. Смена места жительства без уведомления ТЦК . Закон обязывает граждан сообщать о переезде, а невыполнение этого правила может привести к правовым последствиям.

. Закон обязывает граждан сообщать о переезде, а невыполнение этого правила может привести к правовым последствиям. Судебное решение об уклонении от службы. Если суд принял решение о привлечении лица к ответственности за уклонение от военной службы, его могут официально объявить в розыск.

Как проверить, находится ли человек в розыске

Есть несколько способов узнать свой статус. Первый – лично обратиться в ТЦК. В местном центре комплектования можно уточнить, есть ли вызовы на ваше имя или находится в списках розыска. Однако юристы предостерегают, что в случае уклонения гражданина могут задержать или потребовать объяснений на месте.

Второй способ – проверка через Национальную полицию. Правоохранительные органы могут предоставить информацию о наличии личности в базе розыска. Для этого следует обратиться в отделение полиции с паспортом и подать соответствующий запрос.

Третий – проверка на государственных сайтах. Соответствующие данные могут быть доступны в разделах розыска на сайтах государственных органов, например Министерства внутренних дел Украины. Для этого необходимо ввести личные данные, такие как фамилия, имя и год рождения.

Также можно найти информацию о судебных постановлениях об уклонении от мобилизации в Едином государственном реестре судебных решений.

Если эти методы не подходят, можно обратиться к юристу. Он может проверить статус личности через официальные источники. Это самый безопасный вариант для тех, кто опасается личного обращения в ТЦК или полицию, отметил правовед.

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