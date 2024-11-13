Як стати на облік у ТЦК та які документи для цього потрібні

Якщо чоловік зареєстрував нове місце проживання, за певний термін має з'явитися у військкоматі

Військовозобов'язані громадяни України зобов'язані стати на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Для цього необхідно зібрати пакет документів.

Адвокатка АБ "Приходько та партнери" Юлія Данілова пояснює, що до військкомату потрібно подати автобіографію і дві фотокартки 3x4. Якщо громадянин є внутрішньо переміщеною особою, необхідна додаткова довідка ВПО, що підтверджує його статус.

Список документів для постановки на облік також включає:

документ, що посвідчує особу. Зазвичай це паспорт громадянина України;

громадянина України; індивідуальний податковий номер, тобто РНОКПП;

тобто РНОКПП; військово-облікові документи (якщо він є). До цього переліку документів можна віднести військовий квиток або посвідчення про приписку;

або свідоцтво про народження;

документи про поточний сімейний стан та наявність дітей. Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо;

Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо; документи про освіту. Вони необхідні для розуміння, який рівень освіти має громадянин (наприклад, загальна середня освіта — особа закінчила загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, вища освіта — отримання освітнього ступеня бакалавр чи магістр).

Юристка зазначає, що при зміні місця проживання військовозобов'язані повинні зареєструватися в ТЦК та СП за новою адресою протягом 7 днів, інакше їм загрожує штраф за порушення правил військового обліку.

Нагадуємо, громадяни, які не стали на облік у визначений термін або взагалі уникали постановки, можуть отримати штраф.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а саме статті 210 встановлено розмір покарання. Штрафи коливаються в межах:

у мирний час – від 3,4 до 5,1 тисячі грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 до 25,5 тисячі грн.

Раніше "Телеграф" писав, який штраф можна отримати за відсутність документів під час перевірки ТЦК. Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки повинні пред’являти документи на вимогу уповноваженого представника військкомату, прикордонника або поліціянта.