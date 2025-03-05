Попередження у "Резерв+": що робити, якщо з’явився статус про порушення обліку

Звертатися у ТЦК може бути ризиковано для тих, хто не має відстрочки

Про порушення військового обліку чоловіки можуть дізнатися онлайн. Повідомлення про можливі порушення з'являються у застосунку "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що робити в такій ситуації. За його словами, необхідно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) навіть тим, хто не має відстрочки від мобілізації.

Юрист наголосив, якщо людина вже має відстрочку, їй слід уточнити у ТЦК, чому система зафіксувала порушення. Однак, якщо немає, явка може бути ризикованою, адже громадянина можуть одразу мобілізувати.

"Якщо маєте оформлену відстрочку, то потрібно звертатись до ТЦК і розбиратись із причиною появи такого статусу. Якщо ж відстрочки не маєте, то Ваша явка до ТЦК буде дуже ризикованою", — підкреслив адвокат.

Проте уникати візиту не варто — якщо статус про порушення залишиться без уваги, особу можуть оголосити у розшук. Тому важливо з’ясувати ситуацію якомога швидше та врегулювати питання з військовим обліком.

Нагадуємо, щоб з'ясувати причину появи статусу "порушення військового обліку" та вирішити ситуацію, необхідно звернутися до ТЦК. Першим кроком має бути надсилання заяви до районного ТЦК.

Документ можна скласти у довільній формі , але обов’язково слід вказати, що у застосунку "Резерв+" з’явилась інформація про порушення правил військового обліку.

Деякі юристи зазначають, що письмово цю проблему вирішити не можливо. Адже система пропонує особисто з'явитися до ТЦК. Вони рекомендують подати адвокатський запит на ТЦК та СП або ж звернутися до служби підтримки "Резерв+".

Раніше "Телеграф" писав, як змінити адресу проживання у "Резерв+". Юрист розповіла, кому буде корисним уточнити місце проживання.