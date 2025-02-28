За порушення військового обліку — штраф: скільки доведеться платити у березні

Є п'ять підстав, за яких громадянина можна притягнути до адміністративної відповідальності

Загальна мобілізація в Україні продовжиться в березні, в цей період військовозобов'язані повинні дотримуватися правил військового обліку. За порушення обов’язку громадянам загрожують штрафи.

Юрист Сергій Ланкін для УНІАН пояснив, що штрафи за порушення військового обліку стали значно жорсткішими, а порушників почали активніше притягати до адміністративної відповідальності. За його словами, раніше багато громадян могли уникати покарання, не отримуючи постанов від працівників ТЦК.

Однак тепер фіксуються численні випадки, коли повістки надходять навіть через пошту, а неявка за викликом карається штрафом.

Крім того, ТЦК спільно з патрульною поліцією перевіряють документи у громадян на вулицях. Якщо чоловік отримує повістку на ВЛК та відмовляється одразу їхати – йому можуть виписати штраф. Такі випадки вже оскаржуються в судах, зазначає юрист.

Реєстр "Оберіг" та проблеми з бронюванням

Українці, які не виконують вимоги військового обліку, можуть потрапити в реєстр "Оберіг" та отримати статус "У розшуку". Це створює серйозні проблеми для тих, хто працює в критично важливих підприємствах, адже отримати бронювання від мобілізації в такому разі буде майже неможливо.

Скільки доведеться заплатити за порушення

Згідно з постановою Кабміну №1487 про військовий облік, у 2025 році, під час воєнного стану, штрафи для військовозобов'язаних будуть такими:

від 17 000 до 25 500 гривень — для громадян;

від 34 000 до 59 000 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Варто зазначити, якщо штраф не сплатити одразу в повному обсязі, після передачі справи до виконавчої служби його сума подвоїться. Водночас своєчасна оплата не звільняє громадянина від виконання обов’язку, який він проігнорував.

Штраф від ТЦК можуть виписати з кількох причин, зокрема:

неявка за повісткою без поважних причин;

відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

псування або втрата військових документів;

не взяття на військовий облік, що стосується не лише чоловіків, а й жінок-медиків та юнаків із 17 років;

неповідомлення ТЦК про зміну обставин – працевлаштування, переїзд чи зміну сімейного статусу.

Раніше "Телеграф" писав, за які порушення військового обліку можуть оштрафувати або дати строк. Існують два види відповідальності за такі порушення.