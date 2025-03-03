Чи може ТЦК виписати штраф і що робити, якщо вам його призначили

Є три статті, за порушення яких можуть виписати штраф

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право штрафувати військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Але процедура накладення штрафів регулюється законом і має важливі нюанси.

Про це повідомила адвокат Дар’я Тарасенко. Вона окреслила три статті, за якими ТЦК та СП можуть розглядати адміністративні штрафи та накладати стягнення:

Ст. 210 – порушення правил військового обліку (наприклад, невчасне оновлення даних, ігнорування викликів до ТЦК та СП);

Ст. 210-1 – порушення законодавства про мобілізацію та оборону;

Ст. 211 – втрата або псування військово-облікових документів.

Найчастіше штрафи накладають за порушення правил військового обліку. За це максимальна сума стягнення може становити до 25 тисяч гривень.

Як накладається штраф за правильною процедурою?

Складається протокол, в якому фіксується суть правопорушення. Протокол вручається особисто або надсилається поштою військовозобов’язаному, а також повідомляється дата та місце розгляду справи. Розгляд справи проводить керівник ТЦК та СП – він заслуховує пояснення особи та виносить постанову. Якщо ухвалене рішення про штраф, військовозобов’язаний отримує офіційну постанову з визначеною сумою та реквізитами для сплати. Постанова може бути оскаржена в суді.

Важливо зауважити, що у певних випадках протокол може не складатися, а матеріали одразу передаються керівнику ТЦК та СП для ухвалення рішення.

Чи потрібно платити, якщо в ТЦК просто видали папірець з реквізитами?

Ні. Видача папірця з реквізитами без належного оформлення – це порушення процедури.

Що робити в такому випадку?

Вимагати офіційну постанову про накладення адміністративного штрафу.

Якщо постанови немає, штраф платити не потрібно.

У разі отримання постанови – її можна оскаржити в суді.

Чи можуть виписати кілька штрафів за різні порушення?

Якщо порушення зафіксовані кілька разів і є відповідні рішення, то штрафів може бути декілька. Проте, кожен штраф має накладатися окремо із дотриманням законної процедури. У випадку, якщо військовозобов’язаний вчинив кілька адміністративних правопорушень, які розглядаються одночасно однією і тією самою посадовою особою, то штраф накладається в межах санкції за найсерйозніше з цих правопорушень.

Наприклад, якщо особа тричі порушила правила військового обліку (не повідомила про зміну місця проживання, не з’явилася за викликом ТЦК та СП, не оновила військово-облікові дані), і всі ці три правопорушення розглядаються одночасно, то сумарний штраф не може перевищувати 25 тисяч гривень.

Якщо є кожне з цих правопорушень розглядається окремо у різний час – тоді кожен штраф може бути накладений окремо, в межах санкцій, передбачених відповідною статтею.

Адвокат наголошує: підставою для сплати штрафу може бути лише постанова, підписана керівником ТЦК та СП, про притягнення до адміністративної відповідальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ТЦК помер придатний до мобілізації чоловік. Стан здоров’я чоловіка різко погіршився — він зблід і втратив свідомість.