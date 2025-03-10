Їх точно не мобілізують. Хто не підлягає призову у 2025 році

Отримати відстрочку можна не лише за станом здоров'я

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжуються. Чоловіки мобілізаційного віку отримують повістки та можуть бути призвані на службу в Збройні сили України.

Водночас існують категорії громадян, які не можуть бути мобілізовані відповідно до чинного законодавства. Юристи пояснили, кого не можуть призвати у 2025 році.

Так, не підлягають мобілізації люди з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

громадяни з інвалідністю I, II або III групи;

люди з тимчасовими або постійними медичними протипоказаннями до військової служби.

Відстрочку можуть отримати люди, які здійснюють постійний догляд:

за непрацездатними батьками або дружиною/чоловіком;

за дітьми з інвалідністю або неповнолітніми дітьми без іншого законного опікуна.

Також не можуть мобілізувати багатодітних батьків, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років.

Право на відстрочку мають громадяни, які навчаються:

студенти денної форми навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти;

аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі.

Також не призивають педагогічних та наукових працівників, а саме:

працівники закладів освіти, які працюють на постійній основі не менш ніж на 0,75 ставки;

наукові співробітники, які працюють у наукових установах на постійній основі.

Бронь від мобілізації можуть отримати:

народні депутати України та депутати місцевих рад;

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування на критично важливих посадах;

працівники критично важливих галузей (оборонно-промисловий комплекс, енергетика, транспорт та комунальна інфраструктура, медичні працівники, які надають невідкладну допомогу).

Люди, які мають відстрочку від призову:

громадяни з відстрочкою за сімейними обставинами або станом здоров'я;

особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

Як отримати відстрочку

Для того, щоб скористатися правом на відстрочку, громадяни повинні надати до ТЦК та СП відповідні документи: медичні довідки, свідоцтва про народження дітей, довідки про навчання тощо. Після розгляду документів комісія ухвалює рішення про надання відстрочки.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручати повістки на блокпостах під час мобілізації. У деяких випадках чоловіка можуть затримати правоохоронці.