Их точно не мобилизуют. Кто не подлежит призыву в 2025 году

Получить отсрочку можно не только по состоянию здоровья

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. Мужчины мобилизационного возраста получают повестки и могут быть призваны на службу в Вооруженные силы Украины.

В то же время, существуют категории граждан, которые не могут быть мобилизованы в соответствии с действующим законодательством. Юристы объяснили, кого не могут призвать в 2025 году.

Так, не подлежат мобилизации люди с ограниченными физическими возможностями, а именно:

граждане с инвалидностью I, II или III группы;

люди с временными или постоянными медицинскими противопоказаниями к военной службе.

Отсрочку могут получить люди, осуществляющие постоянный уход:

за нетрудоспособными родителями или женой/супругом;

за детьми с инвалидностью или несовершеннолетними детьми без иного законного опекуна.

Также не могут мобилизовать многодетных родителей, которые содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Право на отсрочку имеют люди, которые учатся:

студенты дневной формы обучения в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования;

аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной форме.

Также не призывают педагогических и научных работников, а именно:

работники учебных заведений, работающие на постоянной основе не менее чем на 0,75 ставки;

научных сотрудников, работающих в научных учреждениях на постоянной основе.

Бронь от мобилизации могут получить:

народные депутаты Украины и депутаты местных рад;

работники органов государственной власти и местного самоуправления на критически важных должностях;

работники критически важных отраслей (оборонно-промышленный комплекс, энергетика, транспорт и коммунальная инфраструктура, медицинские работники, оказывающие неотложную помощь).

Люди, которые имеют отсрочку от призыва:

граждане с отсрочкой по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья;

люди, проходящие альтернативную (невоенную) службу.

Как получить отсрочку

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, граждане должны предоставить в ТЦК и СП соответствующие документы: медицинские справки, свидетельства о рождении детей, справки об обучении и т.д. После рассмотрения документов комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручать повестки на блокпостах во время мобилизации. В некоторых случаях мужчину могут задержать правоохранители.