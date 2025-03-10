Их точно не мобилизуют. Кто не подлежит призыву в 2025 году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Получить отсрочку можно не только по состоянию здоровья
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. Мужчины мобилизационного возраста получают повестки и могут быть призваны на службу в Вооруженные силы Украины.
В то же время, существуют категории граждан, которые не могут быть мобилизованы в соответствии с действующим законодательством. Юристы объяснили, кого не могут призвать в 2025 году.
Так, не подлежат мобилизации люди с ограниченными физическими возможностями, а именно:
- граждане с инвалидностью I, II или III группы;
- люди с временными или постоянными медицинскими противопоказаниями к военной службе.
Отсрочку могут получить люди, осуществляющие постоянный уход:
- за нетрудоспособными родителями или женой/супругом;
- за детьми с инвалидностью или несовершеннолетними детьми без иного законного опекуна.
Также не могут мобилизовать многодетных родителей, которые содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет.
Право на отсрочку имеют люди, которые учатся:
- студенты дневной формы обучения в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования;
- аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной форме.
Также не призывают педагогических и научных работников, а именно:
- работники учебных заведений, работающие на постоянной основе не менее чем на 0,75 ставки;
- научных сотрудников, работающих в научных учреждениях на постоянной основе.
Бронь от мобилизации могут получить:
- народные депутаты Украины и депутаты местных рад;
- работники органов государственной власти и местного самоуправления на критически важных должностях;
- работники критически важных отраслей (оборонно-промышленный комплекс, энергетика, транспорт и коммунальная инфраструктура, медицинские работники, оказывающие неотложную помощь).
Люди, которые имеют отсрочку от призыва:
- граждане с отсрочкой по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья;
- люди, проходящие альтернативную (невоенную) службу.
Как получить отсрочку
Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, граждане должны предоставить в ТЦК и СП соответствующие документы: медицинские справки, свидетельства о рождении детей, справки об обучении и т.д. После рассмотрения документов комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручать повестки на блокпостах во время мобилизации. В некоторых случаях мужчину могут задержать правоохранители.