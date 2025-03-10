Укр

Их точно не мобилизуют. Кто не подлежит призыву в 2025 году

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Получить отсрочку можно не только по состоянию здоровья

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. Мужчины мобилизационного возраста получают повестки и могут быть призваны на службу в Вооруженные силы Украины.

В то же время, существуют категории граждан, которые не могут быть мобилизованы в соответствии с действующим законодательством. Юристы объяснили, кого не могут призвать в 2025 году.

Так, не подлежат мобилизации люди с ограниченными физическими возможностями, а именно:

  • граждане с инвалидностью I, II или III группы;
  • люди с временными или постоянными медицинскими противопоказаниями к военной службе.

Отсрочку могут получить люди, осуществляющие постоянный уход:

  • за нетрудоспособными родителями или женой/супругом;
  • за детьми с инвалидностью или несовершеннолетними детьми без иного законного опекуна.

Также не могут мобилизовать многодетных родителей, которые содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Право на отсрочку имеют люди, которые учатся:

  • студенты дневной формы обучения в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования;
  • аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной форме.

Также не призывают педагогических и научных работников, а именно:

  • работники учебных заведений, работающие на постоянной основе не менее чем на 0,75 ставки;
  • научных сотрудников, работающих в научных учреждениях на постоянной основе.

Бронь от мобилизации могут получить:

  • народные депутаты Украины и депутаты местных рад;
  • работники органов государственной власти и местного самоуправления на критически важных должностях;
  • работники критически важных отраслей (оборонно-промышленный комплекс, энергетика, транспорт и коммунальная инфраструктура, медицинские работники, оказывающие неотложную помощь).

Люди, которые имеют отсрочку от призыва:

  • граждане с отсрочкой по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья;
  • люди, проходящие альтернативную (невоенную) службу.

Как получить отсрочку

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, граждане должны предоставить в ТЦК и СП соответствующие документы: медицинские справки, свидетельства о рождении детей, справки об обучении и т.д. После рассмотрения документов комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручать повестки на блокпостах во время мобилизации. В некоторых случаях мужчину могут задержать правоохранители.

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#Мобилизация #ТЦК #Отсрочка от мобилизации