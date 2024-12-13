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Чи можуть вручати повістки на блокпостах під час мобілізації

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

У деяких випадках чоловіка можуть затримати правоохоронці

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов’язаним можуть вручати повістки будь-де. Оповіщення може відбуватися на вулицях, у громадських місцях, а також на блокпостах.

Механізм вручення повісток регламентовано постановою Кабінету Міністрів №560, яка визначає порядок призову громадян на військову службу. Згідно із законодавством, військовозобов’язані та резервісти можуть отримати повістку в таких місцях:

  • за місцем проживання чи реєстрації;
  • на роботі або навчанні;
  • у громадських місцях та будівлях, зокрема в місцях масового скупчення людей;
  • на пунктах пропуску через державний кордон і блокпостах;
  • у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Повістки можуть вручати:

  • представники ТЦК та СП;
  • групи оповіщення, до складу яких входять працівники ТЦК, місцевих адміністрацій і поліції.

Чи можна відмовитися від повістки на блокпосту

Законодавство не передбачає можливості відмови від отримання повістки. У разі відмови представники ТЦК або поліції мають право скласти акт, фіксуючи цей факт за допомогою фото- чи відеозйомки. Цей документ може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Які наслідки за відмову:

  • за відмову отримати повістку передбачено адміністративний штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
  • у разі ухилення поліція може затримати особу та доставити її до ТЦК для складення протоколу.

Варто зазначити, повістка не завжди означає негайну мобілізацію. У багатьох випадках документ видається для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо повістка вручена з порушеннями. Видавати документ може лише уповноважена особа.

Теги:
#Мобілізація #Повістка #Блокпост #ТЦК