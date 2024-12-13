Чи можуть вручати повістки на блокпостах під час мобілізації
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У деяких випадках чоловіка можуть затримати правоохоронці
В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов’язаним можуть вручати повістки будь-де. Оповіщення може відбуватися на вулицях, у громадських місцях, а також на блокпостах.
Механізм вручення повісток регламентовано постановою Кабінету Міністрів №560, яка визначає порядок призову громадян на військову службу. Згідно із законодавством, військовозобов’язані та резервісти можуть отримати повістку в таких місцях:
- за місцем проживання чи реєстрації;
- на роботі або навчанні;
- у громадських місцях та будівлях, зокрема в місцях масового скупчення людей;
- на пунктах пропуску через державний кордон і блокпостах;
- у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Повістки можуть вручати:
- представники ТЦК та СП;
- групи оповіщення, до складу яких входять працівники ТЦК, місцевих адміністрацій і поліції.
Чи можна відмовитися від повістки на блокпосту
Законодавство не передбачає можливості відмови від отримання повістки. У разі відмови представники ТЦК або поліції мають право скласти акт, фіксуючи цей факт за допомогою фото- чи відеозйомки. Цей документ може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.
Які наслідки за відмову:
- за відмову отримати повістку передбачено адміністративний штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
- у разі ухилення поліція може затримати особу та доставити її до ТЦК для складення протоколу.
Варто зазначити, повістка не завжди означає негайну мобілізацію. У багатьох випадках документ видається для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.
Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо повістка вручена з порушеннями. Видавати документ може лише уповноважена особа.