Чи можуть вручати повістки на блокпостах під час мобілізації

У деяких випадках чоловіка можуть затримати правоохоронці

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов’язаним можуть вручати повістки будь-де. Оповіщення може відбуватися на вулицях, у громадських місцях, а також на блокпостах.

Механізм вручення повісток регламентовано постановою Кабінету Міністрів №560, яка визначає порядок призову громадян на військову службу. Згідно із законодавством, військовозобов’язані та резервісти можуть отримати повістку в таких місцях:

за місцем проживання чи реєстрації;

на роботі або навчанні;

у громадських місцях та будівлях, зокрема в місцях масового скупчення людей;

на пунктах пропуску через державний кордон і блокпостах;

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Повістки можуть вручати:

представники ТЦК та СП;

групи оповіщення, до складу яких входять працівники ТЦК, місцевих адміністрацій і поліції.

Чи можна відмовитися від повістки на блокпосту

Законодавство не передбачає можливості відмови від отримання повістки. У разі відмови представники ТЦК або поліції мають право скласти акт, фіксуючи цей факт за допомогою фото- чи відеозйомки. Цей документ може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Які наслідки за відмову:

за відмову отримати повістку передбачено адміністративний штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

у разі ухилення поліція може затримати особу та доставити її до ТЦК для складення протоколу.

Варто зазначити, повістка не завжди означає негайну мобілізацію. У багатьох випадках документ видається для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо повістка вручена з порушеннями. Видавати документ може лише уповноважена особа.