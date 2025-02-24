Мобілізація студентів: кого можуть призвати та які є винятки

Дехто зі здобувачів освіти не має відстрочки влітку

В Україні студенти, які навчаються за денною або дуальною формою у професійно-технічних училищах, фахових коледжах, університетах, а також аспіранти, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак у цьому правилі є нюанси, які варто враховувати.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізацію", відстрочка діє до моменту отримання диплома або відрахування з навчального закладу. Про це пише ТСН.

Тобто доки військовозобов’язаний має офіційне підтвердження свого статусу студента, аспіранта чи докторанта, його не можуть мобілізувати.

Студенти, які переходять з одного освітнього рівня на інший, можуть залишитися без відстрочки на певний період. Наприклад:

після закінчення коледжу до моменту вступу до університету;

після отримання диплома бакалавра до моменту зарахування в магістратуру;

після завершення навчання у виші до моменту вступу в аспірантуру.

Зазвичай дипломи бакалавра видаються наприкінці червня – на початку липня, а зарахування в магістратуру відбувається у вересні. Отже, з липня до вересня студент не має права на відстрочку і може отримати повістку.

Відрахування або виключення з навчального закладу

Якщо студент відрахований або виключений з навчального закладу, його відстрочка автоматично втрачає силу. До моменту офіційного наказу про відрахування він ще має захист від мобілізації, але як тільки рішення набуває чинності – ТЦК може вручити йому повістку.

Чи можуть вручити повістку студенту

Вручення повістки студентам не заборонене законом. Однак у разі отримання виклику до ТЦК студент може пред’явити студентський квиток або довідку з місця навчання для підтвердження свого статусу. У такому випадку повістку можуть не вручати або ж запросити для уточнення облікових даних.

Раніше "Телеграф" писав, хто та як може оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". А для студентів, аспірантів та докторантів відстрочка буде діяти до завершення строку воєнного стану, тобто 3 місяці, або до припинення статусу.