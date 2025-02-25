До 25 років не мобілізують, але є винятки. Кого можуть призвати з 1 березня

Все залежить від того, чи є військовий досвід

В Україні оновлено законодавство, згідно з яким чоловіки до 25 років більше не підлягають мобілізації. Однак є певні винятки, які дозволяють призов таких громадян на військову службу навіть до досягнення цього віку.

"Телеграф" розповідає, кого з чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати у березні. Так, потрапити до Збройних сил України можуть громадяни, які вже мають статус військовозобов’язаного, тобто:

відслужили в армії у мирний час;

закінчили військовий виш або військову кафедру та мають військово-облікову спеціальність.

Наявність військово-облікової спеціальності або досвіду служби в армії дозволяє таким особам брати участь у мобілізаційних заходах раніше встановленого вікового обмеження. Однак без військового досвіду чи відповідної освіти мобілізація до 25 років неможлива.

Нагадуємо, в умовах воєнного стану в Україні триває мобілізація військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте у громадян, особливо старшого віку, виникає питання: куди можуть направити на службу чоловіків, яким вже виповнилося 50 років і більше.

У київському ТЦК пояснили, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається виключно за окремим розпорядженням Генерального штабу ЗСУ. Таке рішення ухвалюється лише у разі гострої потреби у певних військово-облікових спеціальностях або для виконання тилових завдань.

За словами представниці ТЦК, випадків направлення мобілізованих старших за 50 років безпосередньо в зону бойових дій не фіксувалося. Ці громадяни зазвичай виконують тилові завдання, що критично важливі для ефективного функціонування ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації в березні. Це стосується як громадян із певними сімейними обставинами, так і тих, хто має проблеми зі здоров’ям чи працює в стратегічно важливих сферах.