"Бої припиняються, починаються розмови": Рубіо розповів, коли може початися перемир’я в Україні

У США розповіли, що буде після зупинки вогню

Припинення вогню між Україною та Росією може статися найближчими днями. Однак для цього Москва має дати своє схвалення.

Про це розповів голова Державного департаменту США Марко Рубіо, слова якого наводить New York Times. За його словами, питання завершення війни буде винесене на обговорення під час засідання країн "Великої сімки" у Канаді 12-14 березня.

"Ось як ми бачимо світ через кілька днів: жодна зі сторін не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні снарядами, ні кулями, нічим, ні артилерією. Стрільба припиняється, бої припиняються, і починаються розмови", — сказав він.

Рубіо додав, що американські чиновники планують провести переговори з росіянами та обговорити з ними досягнуті в Джидді пропозиції про 30-денне припинення вогню.

"Якщо їхня відповідь буде негативною, це буде вкрай сумно і ясно продемонструє їхні наміри", — підкреслив він.

Глава Держдепартаменту зазначив, що під час попередніх переговорів з росіянами ті видалися "відкритими до ідеї завершення війни за правильних умов". Дипломат наголосив, що ці умови представники Москви на зустрічі не озвучували, тобто можна припустити, що йдеться про ультиматум, який Кремль просуває майже три роки.

Він також висловив сподівання, що під час засідання G7 інші країни-учасниці виступлять із єдиною заявою на підтримку мирних переговорів. Однак Рубіо додав, що міцного миру не можна буде досягти без розгляду питань стримування та гарантій безпеки, хоча й наголосив, що це все обговорюватиметься пізніше. Він визнав, що угода щодо мінералів не є гарантією безпеки.

Головний дипломат США повідомив, що як заохочення для Росії до завершення війни на стіл покладуть питання зняття європейських санкцій і розморожування активів.

Як повідомлялося раніше, Україна готова ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але тільки якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон взяв на себе обов’язок проінформувати російську сторону про це та дізнатися, чи готова вона зупинити насильство.