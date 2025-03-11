Україна погодилася на припинення вогню за однієї умови: стали відомі підсумки зустрічі зі США

В Україні розповіли про деталі переговорів із американцями

Україна готова прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті президента України. Зазначається, що США негайно відновлять постачання озброєння та обмін розвідувальною інформацією.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру", — сказано в повідомленні

Також делегації обговорювали інші важливі гуманітарні теми, включаючи обмін військовополонених, звільнення утримуваних осіб та повернення українських дітей.

Україна та США також погодилися затвердити склад переговорних груп та розпочати переговори щодо досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

США, своєю чергою, зобов’язалися обговорити ці пропозиції з росіянами. Крім того, Київ та Вашингтон домовилися якнайшвидше підписати угоду з розробки родовищ мінеральних ресурсів, щоб зміцнити українську економіку та гарантувати довгострокове процвітання та безпеку України.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що США нібито вимагали від України відмовитися від територій, але у РНБО пізніше це повідомлення спростували.