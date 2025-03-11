Якщо настане перемир'я: що в Європі готові зробити для України відразу після цього

За попередніми даними, зустріч американської та української делегацій у Саудівській Аравії пройшла позитивно

Зустріч американської та української делегацій, що відбулася у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії, викликала бурхливу реакцію з боку європейських лідерів. За словами американських чиновників, переговори були продуктивними, однак президент Франції Емманюель Макрон закликав світ "розробити план з розробки надійних гарантій безпеки" для України.

Він наголосив, що військове керівництво Європи та НАТО має обов’язково "розробити план чітких гарантій безпеки" на випадок, якщо в Україні набуде чинності режим припинення вогню.

Макрон закликав воєначальників близько тридцяти країн перейти до планування гарантій безпеки для України у разі укладання "мирної угоди".

Окрім цього, свою позицію означила і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона висловилася позитивно з цього приводу.

"Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидди щодо американо-українських переговорів, включаючи пропозицію про угоду про припинення вогню та поновлення обміну розвідданими США та допомоги у сфері безпеки", — наголосила вона.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа готова допомогти досягти справедливого та міцного миру в Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираюся зустрітися з Володимиром Путіним найближчим часом.

Він також додав, що "сподівається на повне припинення вогню найближчими днями" і думає про те, що "поговорить із Путіним вже цього тижня". "Якщо Путін погодиться припинити вогонь — це було б 75% шляху", — зазначив президент США.

Крім цього, Трамп підкреслив, що "якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, то ми просто продовжимо йти вперед".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що угоди про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом, можливо, не буде достатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими.