"Бои прекращаются, начинаются разговоры": Рубио рассказал, когда может начаться перемирие в Украине

В США рассказали, что будет после остановки огня

Прекращение огня между Украиной и Россией может произойти в ближайшие дни. Однако для этого Москва должна дать свое одобрение.

Об этом рассказал глава Государственного департамента США Марко Рубио, слова которого приводит New York Times. По его словам, вопрос завершения войны будет вынесен на обсуждение во время заседания стран "Большой семерки" в Канаде 12-14 марта.

"Вот как мы видим мир через несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга — ни ракетами, ни снарядами, ни пулями, ничем, ни артиллерией. Стрельба прекращается, бои прекращаются, и начинаются разговоры", — сказал он.

Рубио добавил, что американские чиновники планируют провести переговоры с россиянами и обсудить с ними достигнутые в Джидде предложения о 30-дневном прекращении огня.

"Если их ответ будет отрицательным, это будет крайне прискорбно и ясно продемонстрирует их намерения", — подчеркнул он.

Глава Госдепартамента отметил, что во время предыдущих переговоров с россиянами, те показались "открытыми к идее завершения войны при правильных условиях". Дипломат подчеркнул, что эти условия представители Москвы на встрече не озвучивали, но можно предположить, что речь идет об ультиматуме, который Кремль продвигает почти три года.

Он также выразил надежду, что во время заседания G7 другие страны-участницы выступят с единым заявлением в поддержку мирных переговоров. Однако Рубио добавил, что прочного мира нельзя будет достигнуть без рассмотрения вопросов сдерживания и гарантий безопасности, хотя и подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться позже. Он признал, что соглашение по минералам не является гарантией безопасности.

Главный дипломат США сообщил, что в качестве поощрения для России к завершению войны на стол положат вопросы снятия европейских санкций и разморозки активов.

Как сообщалось ранее, Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но только если Россия тоже на это согласится. Вашингтон взял на себя обязанность проинформировать российскую сторону об этом и узнать, готова ли она остановить насилие.