Трамп поговорить з Путіним про припинення вогню в Україні: названо дату

Переговори відбудуться найближчими днями

Президент США Дональд Трамп має намір поговорити з Володимиром Путіним після завершення переговорів у Саудівській Аравії. Розмова торкнеться ідеї про припинення вогню на 30 днів, яку обговорювали українська та американська делегації 11 березня.

Про це він розповів під час виступу перед американськими журналістами біля Білого дому. При цьому він висловив сподівання, що припинення вогню може запрацювати "найближчими днями".

"Для танго потрібні двоє, як то кажуть, правильно? Тому, сподіваюся, він погодиться, і це, думаю, вже буде 75%, решта – це укладення документа і, ну, переговори щодо позицій на землі тощо", — сказав Трамп.

За його словами, 12 березня відбудеться "велика зустріч" з російською делегацією, після якої будуть "дуже хороші розмови".

На тлі цього в російських ЗМІ з’явилися повідомлення, що 14 березня Трамп має намір зателефонувати Путіну, а також, що ця розмова виходитиме за рамки "звичайного телефонного дзвінка". Що це означає, там не пояснили.

Як повідомлялося раніше, Україна готова ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але тільки якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон взяв на себе обов’язок проінформувати російську сторону про це і дізнатися, чи вона готова теж піти на це.