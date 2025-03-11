"Якщо Росія відмовиться...": американський сенатор анонсував неприємності для Кремля

Якщо Росія відмовиться від припинення вогню, страждати буде не тільки вона, але й покупці її товарів та ресурсів

У випадку, якщо Росія відмовиться від запропонованого Україною та Сполученими Штатами 30-денного припинення вогню, на Росію повинні бути накладені санкції. І ці санкції потрібно впровадити не тільки проти Росії, але й проти країн, які купують російські товари.

Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем. Він привітав досягнення домовленості про припинення вогню, яке анонсували українська та американська команда в Саудівській Аравії.

"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Росія піде на це. Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Я представлю санкції, передбачені Конгресом, які не лише вплинуть на Росію, а й накладатимуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран. Росія давно повинна була відчути величезний економічний біль у результаті свого жорстокого вторгнення в Україну", – написав він.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп тако сподівається на те, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираються зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом.

В Росії з цього приводу вже влаштували істерику. Там заявили, що Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це лише нібито допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі переконані, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.

Тим часом зустріч американської та української делегацій, що відбулася у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії, викликала бурхливу реакцію з боку європейських лідерів. За словами американських чиновників, переговори були продуктивними, однак президент Франції Еммануель Макрон закликав світ "розробити план з розробки надійних гарантій безпеки" для України.