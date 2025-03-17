Росіяни захопили кілька сіл у Запорізькій області? Що відомо на даний момент

На Оріхівському напрямку зараз гаряче

У понеділок, 17 березня, у селі Степове у Василівському районі Запорізької області тривають запеклі бої, як і на Покровському та Курському напрямках. Про це повідомляє українське військове командування.

Тим часом Міністерство оборони Російської Федерації ще вранці поспішило заявити про нібито взяття цього населеного пункту.

"Підрозділи угруповання військ "Днєпр" внаслідок активних та рішучих дій звільнили населений пункт Степове Запорізької області", – йдеться у зведенні російського військового відомства.

Водночас Z-пабліки пишуть, що на Запорізькому фронті нібито після взяття П’ятихаток точаться зустрічні бої в Степовому, в районі Малих Щербаків та Щербаків. Зазначається, що ЗСУ у цій локації отримують підкріплення та "говорити про повний контроль зазначених н.п. рано".

"На Оріхівському напрямі українські захисники відбивають п’ять атак противника у напрямках населених пунктів Степове та Лобкове", – своєю чергою повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Таким чином Україна не підтверджує взяття росіянами населеного пункту Степове.

Крім того, актуальна карта українського ресурсу Deep State показує, що Степове, Малі Щербаки та Щербаки перебувають під контролем Збройних сил України, тоді як село П’ятихатки фахівці порталу віднесли до сірої зони.

Нагадаємо, за минулу добу сталося близько сотні бойових зіткнень, більшість із яких трапилася на Курському, Покровському та Торецькому напрямках. Вночі Одеська область постраждала від атаки російських безпілотників, внаслідок чого спалахнуло кілька пожеж.