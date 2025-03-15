Що відбувається на найгарячіших напрямках фронту під Покровськом і в Курській області (карта)

Бої продовжуються по всій лінії фронту

Ситуація на Покровському напрямку стабілізувалася, а у певних районах Курської області українські військовослужбовці продовжують проводити спецоперації. Саме завдяки ЗСУ на Курщину "було відтягнуто значну кількість російських сил з інших напрямків".

Про це заявив Володимир Зеленський після доповіді головкому ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, оточення наших військ на Курському напрямі немає.

Ситуація в Курській області

Президент України наголосив на тому, що на Курщині підрозділи ЗСУ продовжують виконувати завдання "так, як це потрібно" і героїчно стримують там відповідні угруповання Росії та Північної Кореї. Оточення наших військ немає.

За інформацією головного редактора "Цензор.Нет" Юрія Бутусова в Курській області жоден наш підрозділ не відрізаний, а війська отримали свободу маневру та короткі логістичні маршрути.

"Наші воїни утримують тактично вигідний рубіж оборони — кілька висот вздовж державного кордону на території РФ. Утримання цих висот грає ключову роль для оборони прикордонної смуги. Загроза масштабного наступу на Суми та Сумську область значними силами на даний момент відсутня. Атаки малих груп можливі, але на коротку відстань, без можливості далеко просуватись", — написав Бутусов.

За інформацією Генштабу станом на 8.00 15 березня на Курському напрямку за минулу добу сталося 20 зіткнень.

Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 232 артилерійські обстріли, у тому числі три — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію та зупинити росіян на підступах до міста. Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів військовослужбовець 68-ої єгерської бригади із позивним Гусь.

За його словами, останнім часом ЗСУ розпочали локальні контратаки на відповідному напрямку фронту.

За даними Генштабу станом на 8.00 15 березня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Сумщині російська армія всіма силами намагається прорватися на українську територію та закріпитися в районі Басівки. Українські військові вражають позиції противника та тримають оборону.