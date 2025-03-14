Путін не відмовляється від максималістських вимог щодо України: Financial Times пояснило, чому

Путін зараз опинився в недвозначній ситуації – він не хоче йти на умови України, але боїться прогнівати Трампа

Російський правитель Володимир Путін заявив, що нібито підтримує ідею оголосити на фронті війни в Україні припинення вогню на 30 днів. Але він одразу ж заявив, що дасть згоду тільки після виконання низки умов, які фактично є неприйнятними, що демонструє – Путін не планує відмовлятися від своїх максималістських вимог в Україні.

Про це пише Financial Times. Видання зазначає, що Путін відкрито озвучив свої страхи під час пресконференції в Кремлі: Росія боїться, що Україна отримає час на переозброєння та перегрупування військових сил на фронті.

Президент США Дональд Трамп тим часом сказав, що його команда веде "дуже серйозні дискусії з Путіним та іншими". Достеменно невідомо, що стоїть за цими словами. Проте Путін зараз опинився в недвозначній ситуації, оскільки з одного боку, він не хоче відступати від своїх вимог, з іншого боку – він боїться викликати гнів Трампа, оскільки стає на шляху мирної угоди.

"Вони хочуть зіграти зі США в гру в піддавки, щоб подивитися, що Трамп зробить, якщо Росія удасть, що грає в м'яч, і запропонує дуже умовне "безумовне припинення вогню"", – сказала виданню старша наукова співробітниця Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 13 березня переговори Лукашенка та Путіна розпочалися із заяв білоруського лідера щодо закінчення війни в Україні. За словами Лукашенка, Росія має "великі козирі" в ситуації в Україні, тому домовитися про врегулювання вдасться тоді, коли Москва "їх дістане".

Президент США Дональд Трамп відреагував на низку гучних заяв свого російського колеги Володимира Путіна. Він сказав, що сподівається на вірні кроки Москви та хотів би бачити припинення вогню з російської сторони.

До цього сенатор США Ліндсі Грем заявляв про те, що якщо Росія відмовиться від запропонованого Україною та Сполученими Штатами 30-денного припинення вогню, на Росію мають бути накладені санкції. І ці санкції слід запровадити не лише проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари. Кроки в цьому напрямку вже зроблено: адміністрація Трампа відмовилася продовжити 60-денний виняток для низки підсанкційних російських банків, який дозволяв їм обробляти платежі за енергоресурси.