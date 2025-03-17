На Ореховском направлении сейчас горячо

В понедельник, 17 марта, в селе Степовое в Васильевском районе Запорожской области идут ожесточенные бои, как и на Покровском и Курском направлениях. Об этом сообщает украинское военное командование.

Между тем Министерство обороны Российской Федерации еще утром поспешило заявить о якобы взятии этого населенного пункта.

"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области", – говорится в сводке российского военного ведомства.

В то же время Z-паблики пишут, что на Запорожском фронте якобы после взятия Пятихаток идут встречные бои в Степовом, в районе Малых Щербаков и Щербаков. Отмечается, что ВСУ в этой локации получают подкрепления и "говорить о полном контроле указанных н.п. рано".

"На Ореховском направлении украинские защитники отбивают пять атак противника в направлениях населенных пунктов Степовое и Лобковое", – в свою очередь сообщает Генеральный штаб ВСУ. Таким образом, Украина не подтверждает взятие россиянами населенного пункта Степовое.

Кроме того, актуальная карта украинского ресурса Deep State показывает, что Степовое, Малые Щербаки и Щербаки находятся под контролем Вооруженных сил Украины, в то время как село Пятихатки специалисты портала отнесли к серой зоне.

Напомним, за прошедшие сутки произошло около сотни боевых столкновений, большинство из которых случилось на Курском, Покровском и Торецком направлениях. Ночью Одесская область пострадала от атаки российских беспилотников, в результате чего вспыхнуло несколько пожаров.