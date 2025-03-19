Про що розмовляли Трамп та Путін: Пєсков розкрив нові деталі дзвінка

Що Путін сказав Трампу про війну в Україні: версія Кремля

У вівторок, 18 березня, відбулася телефонна розмова між президентами США Дональдом Трампом та Росії Володимиром Путіним. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, головною темою діалогу стало можливе 30-денне перемир’я в Україні та подальші кроки щодо припинення війни.

Як повідомляє прессекретар Дмитро Пєскова, лідери двох країн не обговорювали залучення Європейського Союзу або окремих європейських держав до переговорного процесу. Також, за його словами, у розмові не йшлося про відновлення прямого авіасполучення між Росією та США.

Що ще повідомили в Кремлі

За словами Пєскова, після досягнення політичних домовленостей щодо припинення атак на критичну інфраструктуру президент Росії "дав відповідні розпорядження Міністерству оборони". Водночас він заявив, що українська сторона нібито "не зробила жодних кроків у відповідь".

Крім того, у Кремлі заявили, що:

Путін і Трамп мають взаємне розуміння та довіру, а також прагнуть поступово нормалізувати двосторонні відносини;

Путін та Трамп не обговорювали тему розміщення миротворчого контингенту на території України;

Про зміну влади в Україні через вибори мова в ході розмови не йшла;

Під час розмови російський президент наголосив на необхідності будувати міжнародні відносини на основі "взаємної поваги";

Телефонна розмова тривала близько двох годин;

Для відновлення відносин між США та Росією потрібні "час і політична воля";

Путін "не скасовував команду припинити вогонь" по енергоструктурі України, не дивлячись на нібито "провокації Києва";

Тема продовження воєнного постачання Києву обговорювалася, вона буде стояти високо на порядку денному в будь-яких контактах між Москвою та Вашингтоном;

Президенти відзначили потенціал для реалізації економічних проєктів між двома країнами;

Питання військової допомоги Україні також піднімалося під час розмови й залишатиметься однією з головних тем діалогу між Вашингтоном і Москвою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Росія вдарила по енергетичних об'єктах України в ніч на 19 березня. Це сталося після розмови глави РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, де Путін пообіцяв не атакувати енергетику України.