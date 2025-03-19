О чем говорили Трамп и Путин: Песков раскрыл новые детали звонка
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Что Путин сказал Трампу о войне в Украине: версия Кремля.
Во вторник, 18 марта, прошел телефонный разговор между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главной темой диалога стало возможное 30-дневное перемирие в Украине и дальнейшие шаги по прекращению войны.
Как сообщает пресс-секретарь Дмитрий Пескова, лидеры двух стран не обсуждали вовлечение Европейского Союза или отдельных европейских государств в переговорный процесс. Также, по его словам, речь не шла о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США.
Что еще сообщили в Кремле
По словам Пескова, что по достижении политических договоренностей о прекращении атак на критическую инфраструктуру президент России "дал соответствующие распоряжения Министерству обороны". В то же время он заявил, что украинская сторона якобы "не сделала никаких ответных шагов".
Кроме того, в Кремле заявили, что:
- Путин и Трамп обладают взаимным пониманием и доверием, а также стремятся постепенно нормализовать двусторонние отношения;
- Путин и Трамп не обсуждали тему размещения миротворческого контингента на территории Украины;
- О смене власти в Украине путем выборов речь в ходе разговора не шла;
- Во время разговора российский президент отметил необходимость строить международные отношения на основе "взаимного уважения";
- Телефонный разговор длился около двух часов;
- Для возобновления отношений между США и Россией нужны "время и политическая воля";
- Путин "не отменял команду прекратить огонь" по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на якобы "провокации Киева";
- Тема продолжения военных поставок Киеву обсуждалась, она будет стоять высоко в повестке дня в любых контактах между Москвой и Вашингтоном;
- Президенты отметили потенциал реализации экономических проектов между двумя странами;
Ранее "Телеграф" писал о том, что Россия ударила по энергетическим объектам Украины в ночь на 19 марта. Это произошло после разговора главы РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, где Путин пообещал не атаковать энергетику Украины.