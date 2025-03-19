О чем говорили Трамп и Путин: Песков раскрыл новые детали звонка

Что Путин сказал Трампу о войне в Украине: версия Кремля.

Во вторник, 18 марта, прошел телефонный разговор между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главной темой диалога стало возможное 30-дневное перемирие в Украине и дальнейшие шаги по прекращению войны.

Как сообщает пресс-секретарь Дмитрий Пескова, лидеры двух стран не обсуждали вовлечение Европейского Союза или отдельных европейских государств в переговорный процесс. Также, по его словам, речь не шла о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США.

Что еще сообщили в Кремле

По словам Пескова, что по достижении политических договоренностей о прекращении атак на критическую инфраструктуру президент России "дал соответствующие распоряжения Министерству обороны". В то же время он заявил, что украинская сторона якобы "не сделала никаких ответных шагов".

Кроме того, в Кремле заявили, что:

Путин и Трамп обладают взаимным пониманием и доверием, а также стремятся постепенно нормализовать двусторонние отношения;

Путин и Трамп не обсуждали тему размещения миротворческого контингента на территории Украины;

О смене власти в Украине путем выборов речь в ходе разговора не шла;

Во время разговора российский президент отметил необходимость строить международные отношения на основе "взаимного уважения";

Телефонный разговор длился около двух часов;

Для возобновления отношений между США и Россией нужны "время и политическая воля";

Путин "не отменял команду прекратить огонь" по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на якобы "провокации Киева";

Тема продолжения военных поставок Киеву обсуждалась, она будет стоять высоко в повестке дня в любых контактах между Москвой и Вашингтоном;

Президенты отметили потенциал реализации экономических проектов между двумя странами;

Ранее "Телеграф" писал о том, что Россия ударила по энергетическим объектам Украины в ночь на 19 марта. Это произошло после разговора главы РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, где Путин пообещал не атаковать энергетику Украины.