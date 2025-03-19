Після розмови з Трампом Росія масштабно атакувала енергетику України, - Зеленський

Як завжди, слова глави Кремля розходяться зі справами

Росія вдарила по енергетичних об'єктах України в ніч на 19 березня. Це сталося після розмови глави РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, де Путін пообіцяв не атакувати енергетику України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Глава України перебуває у Фінляндії з візитом.

"Коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів. В тому числі по об'єктах енергетики, по транспорту. Вражено було, на жаль, дві лікарні — по звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова Путіна дуже-дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка нашої протиповітряної оборони. Потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів", — сказав Зеленський.

Що відомо про згоду РФ не бити по енергетиці України

В ході телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, Путін нібито підтримав пропозицію Дональда Трампа щодо тимчасової взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Ця домовленість мала діяти протягом 30 днів. Ввечері 18 березня в Кремлі заявили, що Путін вже "дав відповідне розпорядження військовим".

Як повідомляв "Телеграф", Трамп спростував заяву Путіна про те, що під час телефонної розмови 18 березня від нього вимагали припинити військову допомогу та надання розвідданих Україні. За словами Трампа, це питання взагалі не обговорювалося.