Після розмови з Путіним: стало відомо, коли Трамп зателефонує Зеленському

Без України неможливо закінчити цю війну справедливим миром, каже він

Володимир Зеленський заявив, що 19 березня проведе бесіду Дональдом Трампом. Він також сказав, що після розмови з президентом США Росія масштабно атакувала енергетику України

Про це він сказав на пресконференції спільно з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Відео заяви оприлюднено на каналі Офісу президента.

"Без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі, я думаю, – деталі наступних кроків", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що зустріч команд України та США у Джидді була справді дуже хорошою. На думку президента, "все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось йде правильно".

"Тому ми проговоримо з ним, я думаю, деталі наступних кроків. І я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, розмова Трампа і Путіна відбулася ввечері 18 березня. Під час неї російський диктатор не погодився на пропозицію про повне 30-денне припинення вогню, а лише – на припинення атак по енергетичних та інфраструктурних об’єктах.

Раніше "Телеграф" писав, що телефонна розмова Трампа та Путіна викликала критику колишнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона. Він вкрай негативно оцінив її результати.