З’явилися повні тексти заяв Кремля та Білого дому після переговорів Трампа з Путіним (документи)

Путін знову наполягав на вже відомих вимогах і скаржився Трампу на "недоговороспроможність Києва"

У вівторок, 18 березня, відбулася телефонна розмова між президентами США та Росії Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Метою їхнього діалогу було обговорення перемир’я з Україною на 30 днів та завершення російсько-української війни.

З’явилися повні тексти заяв Кремля та Білого дому за підсумками переговорів глав держав.

У Кремлі повідомили, що Путін наполягав на припиненні мобілізації в Україні, повному припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву під час 30-денного перемир’я. Російський лідер також пообіцяв утримуватися від ударів по об’єктах української енергетики та нібито одразу віддав такий наказ військовим.

Водночас він поскаржився на "недоговороспроможність Києва", який нібито вже не раз порушував досягнуті домовленості. Також Путін заявив, що "українські бойовики" нібито вчинили "злочини терористичного характеру" у Курській області.

Своєю чергою у Білому домі заявили, що рух до миру розпочнеться з "енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо реалізації морського припинення вогню у Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру". Зазначається, що ці переговори розпочнуться "негайно" на Близькому Сході.

Нагадаємо, розмова Путіна і Трампа є найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів США та РФ. Вона тривала майже 2,5 години.