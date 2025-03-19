Журналістка-міжнародник проаналізувала розмову Трампа і Путіна

Цілковитий провал і ганьба Трампа

Таким став для США другий телефонний дзвінок Трампа і Путіна. Команда Трампа не те, що не була до нього готова, а й виявилася неспроможною опублікувати свою офіційну заяву за підсумками на сайті Білого дому.

Цікаво, чи знають американські хокеїсти, що Трамп дав згоду Путіну на їхні матчі з росіянами? Чи Трамп може думав, що він про гольф домовився?

Що ми маємо станом на зараз

- офіційну заяву на сайті Кремля, де повторені шизофренічні вимоги Путіна про зупинку західної збройної допомоги й обміну розвідданими з Україною, мобілізації в Україні і т д;

- жодної офіційної заяви Білого дому, лише пости Трампа і речниці БД Керолайн Левітт;

Причому тези про начебто зупинку ударів по енергетичним обʼєктам у пості Трампа і заяві Кремля різняться

У пості Трампа: "Ми погодилися на негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури…".

У заяві Кремля: "Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об’єктах енергетичної інфраструктури…".

- ба більше, Кремлю вдалося розмити порядок ще й Іраном, бо Путін, вочевидь, хоче "обміняти" (але цього ніколи не станеться) у Трампа свій досить обмежений вплив на Тегеран, щоб той не так швидко обзавівся ядерними боєголовками, на поступки по Україні;

- тиск здійснюється лише на Україну аж до зупинки збройної допомоги й обміну розвідданими, які вже поновлені, але майже напевно знову будуть використані в якості важелю шантажу, і при цьому жодних додаткових санкцій проти Росії, лише слова Трампа про "прекрасну розмову з Путіним";

- ну, і, що Трамп дає Путіну затягувати час, щоб Росія досягла максимуму на полі бою.

У сухому підсумку: вісь зла Китай-Росія-Іран-КНДР святкує, бо Трампом, який дійсно живе у ванні рос пропаганди (ситуація навколо Курщини це вчергове підтвердила), можна дуже легко маніпулювати. Уявляю далі переговори з Китаєм, КНДР чи ширші переговори по Тегерану. Сумніваюся, що Трамп віддасть наказ бити по обʼєктам в Ірані чи КНДР.

Ну, і рос пропаганда святкує.

Джерело — допис Христини Зеленюк у Фейсбук.