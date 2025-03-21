Військовий побив чоловіка до смерті. Як його покарав суд

Чоловік захлинувся кров'ю

На Миколаївщині п'яний військовий до смерті побив цивільного. Суд вже призначив покарання бійцю з відшкодуванням моральних збитків.

Як зазначено на порталі Єдиного реєстру судових рішень, підсудний на момент вчинення кримінального правопорушення проходив військову службу на посаді кулеметника.

За даними суду, інцидент стався 17 листопада 2024 року приблизно о 20:00 у місті Первомайськ. Військовий знаходився в одній з кімнат житлового будинку в стані алкогольного сп'яніння. У нього виникла суперечка з цивільним, яка закінчилась трагедією.

Боєць наніс тупим предметом чоловіку численні травми в ділянці обличчя. За кілька хвилин після початку побиття цивільний загинув, він задихнувся через перекриття дихальних шляхів кров'ю.

За даними суду, у померлого було виявлено множинні забійні рани обличчя, верхньої та нижньої губи, синці та садна обличчя, синці у шкірно-м'язових клаптях голови, верхній зоні передньої поверхні грудної клітки, шиї, закритий перелом спинки носа, перелом лівої частини обличчя із зануренням її кісткового фрагмента в ротову порожнину. Ці травми відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. Вони у сукупності призвели до аспірації крові та подальшої смерті потерпілого.

Під час засідання суду військовий визнав свою провину. За даними експертизи, під час скоєння нападу він був п'яним.

Суд постановив, що за ч. 2 ст. 121 КК України військового визнано винним, йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років. Також він має сплатити 100 тис. грн, з яких понад 64 тисячі матеріальні збитки та понад 20 тисяч грн витрати на проведення експертиз.

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