Смерть, руйнування та обвуглені стіни: як виглядає багатоповерхівка у Києві після удару Росії (фоторепортаж)

Від квартири на останньому поверсі нічого не лишилося

Під час нічної атаки дронами по Україні в Дніпровському районі Києва було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок. В результаті на верхньому поверсі почалася сильна пожежа. Відомо, що загинула жінка.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав, як зараз виглядає цей будинок зовні та всередині. На наданих їм кадрах видно, що одна із квартир на останньому поверсі буквально вигоріла вщент.

Відомо, що на дах цього будинку впали уламки збитого БПЛА, через що почалася пожежа.

Як виглядає згоріла квартира у будинку Дніпровського району Києва

Стіни на верхньому поверсі обвуглені, а шибки в під'їзді вибиті

Згоріла квартира в Дніпровському районі Києва

Вид з під'їзду на квартиру, що згоріла, в Дніпровському районі Києва

Зовні пошкоджено фасад будинку. У багатьох квартир вибиті вікна, а деяких вилетіли віконні рами. Частину балконів також було зруйновано.

Постраждалий будинок у Дніпровському районі. Вид зовні

На балконах вилетіли шибки

На даху будинку видно слід від удару. Він знаходить прямо над балконом квартири, яка повністю вигоріла.

На даху від падіння уламків БПЛА з'явилася пробоїна

Уламок збитого дрона

Так зараз виглядає будинок ззовні:

На вулиці під будинком лежать вибиті віконні рами та шибки

Так виглядають балкони потерпілого будинку

Вид на постраждалий будинок з іншого боку

Територію біля постраждалого будинку огородили

Віконні рами у частині балконів були пошкоджені

Який вигляд має постраждалий будинок у Дніпровському районі

Який вигляд має постраждалий будинок у Дніпровському районі

Що відомо про атаку по Києву

У ніч проти 23 березня ворог атакував Київ дронами.

У поліції столиці повідомляють, що внаслідок масованої атаки вісім людей отримали різні травми, ще троє загинули. Серед загиблих 5-річна дитина.

Зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці. На місцях працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативні групи.

У Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили по будинку та впали на нежитлове приміщення.

У Голосіївському районі уламки впали на територію промзони.

У Подільському районі уламками ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку.

У Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у Печерському районі столиці після нальоту ворожих БПЛА було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок внаслідок падіння уламків. Після атаки повідомлялося, що кілька людей зазнали поранень, серед них вагітна жінка. Під час атаки разом із дружиною загинув видатний український нейробіолог Ігор Зима.