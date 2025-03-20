Чоловік відмовився від мобілізації через поганий зір: що вирішив суд

ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в тилу

За ухилення від мобілізації засудили чоловіка у Запоріжжі. Військовозобов’язаний отримав повістку, але, посилаючись на проблеми із здоров'ям, відмовився йти на службу.

Про це стало відомо з вироку Хортицького районного суду. За матеріалами справи, 38-річний місцевий житель, маючи статус військовозобов’язаного, отримав "бойову" повістку.

Перед цим він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби у підрозділах забезпечення, логістики та охорони. Проте чоловік відмовився від мобілізації, стверджуючи, що має серйозні проблеми із зором.

На суді обвинувачений заявив, що з дитинства має поганий зір через складний астигматизм, косоокість та часткову атрофію зорового нерва. За його словами, через ці захворювання він не може виконувати військові обов’язки. Також він наголосив, що під час проходження ВЛК медичні обстеження були неповними та неналежними.

Попри це, лікарі підтвердили, що його стан здоров’я не перешкоджає службі у тилових підрозділах забезпечення, що не пов’язані з бойовими діями. Сам обвинувачений раніше не отримував інвалідності та не звертався до лікарів щодо корекції зору.

Суд визнав чоловіка винним у навмисному ухиленні від мобілізації за статтею 336 ККУ та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадуємо, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, підписав її та не з’явився у призначений час до ТЦК та СП.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак наступного дня, замість прибуття на відправку до військової частини, він проігнорував повістку без поважних причин. Суд визнав його винним в ухилення від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині засудили чоловіка за неявку по "бойовій" повістці. Він пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до військової служби. Однак чоловік не з'явився до в ТЦК та СП для відправлення у військову частину.