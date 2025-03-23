Шквальний вітер та зливи. Яким областям не пощастить з погодою найближчими днями

Сонячної погоди годі чекати

На зміну теплій та сонячній погоді в Україну незабаром прийдуть сильні дощі. Майже у всіх регіонах очікуються опади, а подекуди і шквальний вітер.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. За прогнозами синоптиків, у неділю, 23 березня, Київ та область накриє сильний вітер, а дощі проллються на територію країни з 24 березня.

Коли в Україні буде дощ

Вже з понеділка, 24 березня, західні та північні регіони очікують опади. Як прогнозують синоптики, стовпчик термометра вдень коливатиметься від +10 до +15 градусів, а вночі опуститься до + 7 градусів. Сильні дощі обіцяють на заході та півночі країни, а помірні — в центральних та південних регіонах. На сході буде помірна хмарність без опадів.

У вівторок, 25 березня, очікується чимала злива на більшості територій України. Найбільш не пощастить заходу та півночі країни, проте і в центрі падатиме дощ. Також опади прогнозуються на півдні та сході країни, але меншої інтенсивності. Стовпчик термометра вдень покаже до +18 градусів, а вночі — до +6 градусів.

Штормове попередження

На неділю, 23 березня, метеорологи оголосили штормове попередження в кількох областях країни. Протягом доби сила вітру сягатиме до 20 м/с, що відповідає першому жовтому рівню небезпеки.

"Вдень 23 березня у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до кінця березня в Україні різко зміниться погода.