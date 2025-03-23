Магучіх виграла "бронзу" на чемпіонаті світу (відео)

Ярослава, як і її суперниці, не зуміла підкорити висоту 1,99 м на змаганнях у Китаї

У неділю, 23 березня, на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні у Нанкіні (Китай) відбувся фінал змагань зі стрибків у висоту серед жінок. Українка Ярослава Магучіх після перемоги на чемпіонаті Європи в Апелдорні (Нідерланди) здобула бронзову медаль.

Магучіх із результатом 1,95 м стала третьою. Ярослава потім намагалася перестрибнути планку на висоті 1,99 м, але зробити цього не зуміла. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу на змаганнях відсвяткувала австралійка Нікола Оліслагерс, яка перестрибнула планку на висоті 1,97 м. Елеанор Паттерсон із Австралії з тим самим результатом стала другою. Додамо, що ще одна представниця України Катерина Табашник посіла підсумкове 9 місце (1,89 м).

Повне відео фіналу зі стрибків у висоту серед жінок на ЧС-2025 з легкої атлетики у Нанкіні

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, скоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині з рекордом сезону (2,01 м). Крім того, Ярослава виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні, показавши результат 1,99 м.