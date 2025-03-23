Вибухи у Києві, пожежі в будинках та загиблі: що відомо про нічну атаку по Україні (фото)
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У ряді житлових багатоповерхових будинків були пожежі, вибито вікна, а також пошкоджено покрівлю
У ніч на 23 березня російські війська здійснили атаку по Україні безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, а в Києві є загиблі, постраждалі, а також руйнування.
Інформація про це була опублікована у моніторингових Telegram-каналах, а також у пресслужбах. "Телеграф" зібрав усе, що відомо про атаку по нашій країні цієї ночі.
Відомо, що у столиці цієї ночі загинули двоє людей, а також постраждали багатоповерхові будинки.
Вибухи цієї ночі чули у цих містах:
00:09 Вишгород Київської області;
00:13 Київ та його околиці;
00:14 Бровари;
00:23 Костянтинів;
00:28 Повторні вибухи у Києві;
00:35 Повторні вибухи у столиці;
01:38 Хмельницька область (Шепетівський район);
01:49 Чугуївський район Харківщини;
02:00 Хмельницька область;
02:35 Одеська область;
02:44 Харківський район
Атака по Києву та області
У пресслужбі ДСНС України повідомляють, що у ніч, 23 березня, ворог здійснив атаку на столицю. Рятувальники ліквідували наслідки у різних районах міста:
У Голосіївському районі сталася пожежа в офісно-складській будівлі на площі 2000 кв. м. Було ліквідовано спалах житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Одна людина загинула.
У Дніпровському районі ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки із розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з дому 27 людей.
Незабаром репортаж від "Телеграфу" з місця події буде опубліковано на сайті.
За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.
У Подільському районі ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20 поверсі 25-поверхового житлового будинку.
У Деснянському районі стався спалах на відкритій території у лісосмузі.
У Шевченківському районі пошкоджено 2 легкові автомобілі.
Крім того, увечері 22 березня о 02:36 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території одного із підприємств у Броварському районі. На щастя, жертв та постраждалих немає.
О 01:33 у с. Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох осіб та пошкоджено три приватні житлові будинки.
Куди запускали БПЛА
У Telegram-каналі Повітряних сил України повідомляли, куди російські війська запускали свої дрони.
00:05 — дрон зафіксований на північ від Києва рухається у південно-західному напрямку. Ще один – на кордоні Вінницької та Житомирської областей, курс – на Хмельниччину.
01:23 – рух ударних БпЛА: на заході Житомирської області, курсом на південь, Вінницька область, курс — західний, на півночі Харківщини, курс – південно-східний.
02:20 – зафіксовано рух БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 21 березня російські війська атакували Україну дронами. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та інших містах. Є постраждалі, зафіксовано ушкодження житлових будинків.