Вибухи у Києві, пожежі в будинках та загиблі: що відомо про нічну атаку по Україні (фото)

У ряді житлових багатоповерхових будинків були пожежі, вибито вікна, а також пошкоджено покрівлю

У ніч на 23 березня російські війська здійснили атаку по Україні безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, а в Києві є загиблі, постраждалі, а також руйнування.

Інформація про це була опублікована у моніторингових Telegram-каналах, а також у пресслужбах. "Телеграф" зібрав усе, що відомо про атаку по нашій країні цієї ночі.

Відомо, що у столиці цієї ночі загинули двоє людей, а також постраждали багатоповерхові будинки.

Вибухи цієї ночі чули у цих містах:

00:09 Вишгород Київської області;

00:13 Київ та його околиці;

00:14 Бровари;

00:23 Костянтинів;

00:28 Повторні вибухи у Києві;

00:35 Повторні вибухи у столиці;

01:38 Хмельницька область (Шепетівський район);

01:49 Чугуївський район Харківщини;

02:00 Хмельницька область;

02:35 Одеська область;

02:44 Харківський район

Атака по Києву та області

У пресслужбі ДСНС України повідомляють, що у ніч, 23 березня, ворог здійснив атаку на столицю. Рятувальники ліквідували наслідки у різних районах міста:

У Голосіївському районі сталася пожежа в офісно-складській будівлі на площі 2000 кв. м. Було ліквідовано спалах житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Одна людина загинула.

У Дніпровському районі ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки із розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з дому 27 людей.

Незабаром репортаж від "Телеграфу" з місця події буде опубліковано на сайті.

За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

У Подільському районі ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20 поверсі 25-поверхового житлового будинку.

У Деснянському районі стався спалах на відкритій території у лісосмузі.

У Шевченківському районі пошкоджено 2 легкові автомобілі.

Крім того, увечері 22 березня о 02:36 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території одного із підприємств у Броварському районі. На щастя, жертв та постраждалих немає.

О 01:33 у с. Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох осіб та пошкоджено три приватні житлові будинки.

Куди запускали БПЛА

У Telegram-каналі Повітряних сил України повідомляли, куди російські війська запускали свої дрони.

00:05 — дрон зафіксований на північ від Києва рухається у південно-західному напрямку. Ще один – на кордоні Вінницької та Житомирської областей, курс – на Хмельниччину.

01:23 – рух ударних БпЛА: на заході Житомирської області, курсом на південь, Вінницька область, курс — західний, на півночі Харківщини, курс – південно-східний.

02:20 – зафіксовано рух БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 21 березня російські війська атакували Україну дронами. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та інших містах. Є постраждалі, зафіксовано ушкодження житлових будинків.