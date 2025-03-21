Чоловік підвернув ногу та не прийшов до ТЦК: як суд покарав його за неявку по повістці

Військовозобов'язаний раніше мав контузії, тому його не брали до військових частин

За ухилення від призову на військову службу судили чоловіка у Сумській області. Обвинувачений не з'явився до ТЦК та СП по "бойовій" повістці.

Про це стало відомо з вироку Роменського міськрайонного суду. За матеріалами справи, 38-річний чоловік, якого раніше визнали придатним до військової служби, отримав повістку на відправку до військової частини 23 жовтня 2024 року, але без поважних причин не прибув на збірний пункт.

Через місяць, 26 листопада 2024 року, йому повторно намагалися вручити мобілізаційне розпорядження. Однак чоловік відмовився отримувати повістку, мотивуючи це тим, що не мав змоги зібрати речі. Він також стверджував, що напередодні підвернув ногу, через що не міг з’явитися до ТЦК, але в лікарню з цього приводу звернувся лише через добу.

На судовому засіданні чоловік визнав свою вину. Також він зазначив, що намагався потрапити до кількох військових частин, але його не взяли через попередні контузії, отримані під час бойових дій у 2015-2018 роках.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України — ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадуємо, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, підписав її та не з’явився у призначений час до ТЦК та СП.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак наступного дня, замість прибуття на відправку до військової частини, він проігнорував повістку без поважних причин. Суд визнав його винним в ухилення від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, що у Вінницькій області строк отримав чоловік, який відмовився від мобілізації через страх загинути на війні.