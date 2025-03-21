Военный избил мужчину до смерти. Как его наказал суд

Мужчина захлебнулся кровью

В Николаевской области пьяный военный до смерти избил гражданского. Суд уже назначил наказание бойцу с возмещением морального ущерба.

Как отмечено на портале Единого реестра судебных решений, подсудимый на момент совершения уголовного правонарушения проходил военную службу на должности пулеметчика.

По данным суда, инцидент произошел 17 ноября 2024 года примерно в 20:00 в Первомайске. Военный находился в одной из комнат жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. У него возник спор с гражданским, закончившийся трагедией.

Боец нанес тупым предметом мужчине многочисленные травмы в области лица. Через несколько минут после начала избиения гражданский погиб, он задохнулся из-за перекрытия дыхательных путей кровью.

По данным суда, у умершего были обнаружены множественные ушибы лица, верхней и нижней губы, синяки и ссадины лица, синяки в кожно-мышечных лоскутах головы, верхней зоне передней поверхности грудной клетки, шеи, закрытый перелом спинки носа, перелом левой части лица с погружением. Эти травмы относятся к тяжким телесным повреждениям. Они в совокупности привели к аспирации крови и последующей смерти потерпевшего.

Во время заседания суда военный признал свою вину. По данным экспертизы, во время совершения нападения он был пьян.

Суд постановил, что по ч. 2 ст. 121 УК Украины военный признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Также он должен заплатить 100 тыс. грн, из которых более 64 тысяч материальный ущерб и более 20 тысяч грн расходы на проведение экспертиз.

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