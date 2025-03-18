Одіозного суддю Києва, якого підозрюють у спробі захоплення влади, звільнили

Він може бути причетний до схеми зі встановлення проросійської влади у Києві

Суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка звільнили. Вища рада правосуддя 18 березня ухвалила відповідне рішення.

Причиною стало "вчинення істотного дисциплінарного проступку", як повідомляє сама ВРП.

Рішення прийняли на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка раніше рекомендувала застосувати до судді дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення. Сам Павло Вовк поки не прокоментував своє звільнення.

Ще в листопаді минулого року суддю відсторонили від посади до ухвалення остаточного рішення щодо його справи.

У 2022 році Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка мав ухвалити рішення на користь Віктора Януковича, що могло сприяти встановленню проросійської влади в Україні.

Павла Вовка та ще 11 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, метою якої було захоплення державної влади через контроль над ключовими судовими органами – ВККСУ та ВРП.

Раніше "Телеграф" також писав, що одіозний київський суддя відреагував на санкції, запроваджені проти нього США.