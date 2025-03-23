Росію вночі масовано атакували дрони: вибухи лунали біля важливого об’єкту (відео)

У РФ відзвітували про нібито знищення 59 БПЛА

У ніч проти 23 березня у низці областей Росії прогриміли вибухи. Через загрозу атаки БПЛА в деяких аеропортах запровадили план "Килим", тобто режим, за якого закривають повітряний простір.

Інформація про це була опублікована у місцевих Telegram-каналах. Відомо, що вибухи було чути у Волгоградській, Ростовській, Воронезькій, Курській, Саратовській, а також Астраханській областях.

Згідно з заявами Міноборони РФ, російське ППО нібито знищило 59 БПЛА :

29 — над Ростовською областю;

20 — над Астраханською,

по 3 над Воронезькою та Волгоградською областями,

по 1 над Курською та Саратовською областями;

2 – над окупованим росіянами Кримом.

Вибухи у Волгоградській області

У Кіровському районі прогриміло щонайменше три вибухи, а сили ППО нібито збили повітряні цілі біля місцевого НПЗ.

"За словами очевидців, було чути характерні звуки БПЛА і видно спалахи в небі. БПЛА могли летіти на низькій висоті з боку Ростовської області. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає", — пише один із пабліків.

Очевидці повідомляють про вибухи у місті Калач-на-Дону Волгоградської області. У російських пабліках пишуть, що нібито там спрацювала система ППО.

Місцеві кажуть, що чули щонайменше два вибухи та звуки пролітаючих дронів над Калачом-на-Дону (близько 66 км до Волгограда). БПЛА нібито прямували через міста Морозовськ, Суровікіно та Калач-на-Дону з Ростовської області на низькій висоті.

Вибухи у Ростовській області

Як пише Telegram-канал SHOT, на трасі Морозовськ-Цимлянськ спалахнув автомобіль через нібито атаку БПЛА. Є загиблий.

Вибухи в Астраханській області

Декілька вибухів пролунали над Ахтубінськом. Росіяни кажуть, що нібито спрацювала система ППО.

Усього було чути щонайменше чотири вибухи, а місцеві бачили червоні спалахи в небі.

План "Килим"

У Саратові та Волгограді через виявлення БПЛА в небі було запроваджено план "Килим", в результаті якого було закрито повітряний простір. О 06:30 обмеження було знято.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 березня БПЛА атакували Ростовську область Росії.