Продавав знімки Шварценеггера у школі: яким був Володимир Кличко в молодості

Майбутній чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії не завжди любив цей вид спорту

Молодість та юність Володимира Кличка, як і його старшого брата Віталія, сповнена амбіцій, важкої праці та наполегливості. Він народився у сім’ї військового і з самого малку звик до дисципліни. Зараз чемпіон світу активно займається благодійністю і допомагає ЗСУ.

З нагоди дня народження професійного боксера "Телеграф" вирішив пригадати, яким був Володимир Кличко у молодості. 25 березня чемпіонові виповнилося 49 років.

Володимир Кличко в молодості

Кличко-молодший народився 25 березня 1976 року в місті Семипалатинськ, Казахстан, у сім'ї військового офіцера. Його батько служив у повітряно-десантних військах, а мати — займалася вихованням дітей. На початку 1980-х років родина переїхала до України, де Володимир почав активно займатися спортом на прикладі свого брата Віталія.

Перші гроші Володимир став заробляти у віці 12 років. Він разом із братом продавав фотографії зірок кіно 80-х. Віталій тоді мав камеру і фотографував знімки із газети. Ці світлини коштували по 20 копійок і брати продавали їх у шкільному дворі. Найпопулярнішими були фотографії Арнольда Шварценеггера і Сильвестра Сталлоне. "Коли я розповідав про це Шварценеггеру, то він жартома попросив частину нашого прибутку", – згадував Володимир у дорослому віці.

З дитинства Володимир захоплювався різними видами боротьби, але особливу увагу приділив боксу, розпочавши тренування у 14 років. Його старший брат Віталій вже тоді займався цим видом спорту, що стало додатковим стимулом для Володимира.

Перші значні успіхи прийшли до Володимира на аматорському рівні. Він здобув перемоги на кількох міжнародних турнірах, що дозволило йому представляти Україну на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Там він виборов золоту медаль у надважкій ваговій категорії.

Після успіху Володимир став займатися професійним боксом і підписав контракт з німецьким клубом "Universum Box-Promotion". Його тренером став Фріц Здунек.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Володимира Кличка. Він був одружений, але дитина народилася не у шлюбі.