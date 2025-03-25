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Продавав знімки Шварценеггера у школі: яким був Володимир Кличко в молодості

Автор
Наталія Дума
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Автор
Володимир Кличко в юності
Володимир Кличко в юності. Фото Getty Images, колаж "Телеграфу"

Майбутній чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії не завжди любив цей вид спорту

Молодість та юність Володимира Кличка, як і його старшого брата Віталія, сповнена амбіцій, важкої праці та наполегливості. Він народився у сім’ї військового і з самого малку звик до дисципліни. Зараз чемпіон світу активно займається благодійністю і допомагає ЗСУ.

З нагоди дня народження професійного боксера "Телеграф" вирішив пригадати, яким був Володимир Кличко у молодості. 25 березня чемпіонові виповнилося 49 років.

Володимир Кличко в молодості

Кличко-молодший народився 25 березня 1976 року в місті Семипалатинськ, Казахстан, у сім'ї військового офіцера. Його батько служив у повітряно-десантних військах, а мати — займалася вихованням дітей. На початку 1980-х років родина переїхала до України, де Володимир почав активно займатися спортом на прикладі свого брата Віталія.

Володимир Кличко в молодості

Перші гроші Володимир став заробляти у віці 12 років. Він разом із братом продавав фотографії зірок кіно 80-х. Віталій тоді мав камеру і фотографував знімки із газети. Ці світлини коштували по 20 копійок і брати продавали їх у шкільному дворі. Найпопулярнішими були фотографії Арнольда Шварценеггера і Сильвестра Сталлоне. "Коли я розповідав про це Шварценеггеру, то він жартома попросив частину нашого прибутку", – згадував Володимир у дорослому віці.

Володимир Кличко в молодості
Володимир Кличко в молодості

З дитинства Володимир захоплювався різними видами боротьби, але особливу увагу приділив боксу, розпочавши тренування у 14 років. Його старший брат Віталій вже тоді займався цим видом спорту, що стало додатковим стимулом для Володимира.

Володимир Кличко та Віталій Кличко в молодості
Володимир Кличко в молодості

Перші значні успіхи прийшли до Володимира на аматорському рівні. Він здобув перемоги на кількох міжнародних турнірах, що дозволило йому представляти Україну на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Там він виборов золоту медаль у надважкій ваговій категорії.

Володимир Кличко в молодості

Після успіху Володимир став займатися професійним боксом і підписав контракт з німецьким клубом "Universum Box-Promotion". Його тренером став Фріц Здунек.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Володимира Кличка. Він був одружений, але дитина народилася не у шлюбі.

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#Володимир Кличко #Молодість