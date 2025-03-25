Продавал снимки Шварценеггера в школе: каким был Владимир Кличко в молодости

Будущий чемпион мира по боксу в тяжелейшей весовой категории не всегда любил этот вид спорта

Молодость и юность Владимира Кличко, как и его старшего брата Виталия, полна амбиций, тяжелого труда и настойчивости. Он родился в семье военного, и с самого детства привык к дисциплине. Сейчас чемпион мира активно занимается благотворительностью и помогает ВСУ.

В честь дня рождения профессионального боксера "Телеграф" решил вспомнить, каким был Владимир Кличко в молодости. 25 марта чемпиону исполнилось 49 лет.

Владимир Кличко в молодости

Кличко-младший родился 25 марта 1976 года в городе Семипалатинске, Казахстан, в семье военного офицера. Его отец служил в воздушно-десантных войсках, а мать занималась воспитанием детей. В начале 1980-х семья переехала в Украину, где Владимир начал активно заниматься спортом на примере своего брата Виталия.

Первые деньги Владимир стал зарабатывать в возрасте 12 лет. Он вместе с братом продавал фотографии звезд кино 80-х. У Виталия тогда была камера и он фотографировал снимки из газеты. Эти фотографии стоили по 20 копеек и братья продавали их в школьном дворе. Самыми популярными были фотографии Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне. "Когда я рассказывал об этом Шварценеггеру, то он в шутку попросил часть нашей прибыли", — вспоминал Владимир во взрослом возрасте.

С детства Владимир увлекался разными видами борьбы, но особое внимание уделил боксу, приступив к тренировкам в 14 лет. Его старший брат Виталий уже тогда занимался этим видом спорта, что явилось дополнительным стимулом для Владимира.

Первые значительные успехи пришли к Владимиру на любительском уровне. Он одержал победу на нескольких международных турнирах, что позволило ему представлять Украину на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Там он завоевал золотую медаль в тяжелейшей весовой категории.

После успеха Владимир стал заниматься профессиональным боксом и подписал контракт с германским клубом "Universum Box-Promotion". Его тренером стал Фриц Здунек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Владимира Кличко. Он был женат, но ребенок родился не в браке.