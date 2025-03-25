Був одружений, але дитина народилася не у шлюбі: що відомо про особисте життя Володимира Кличка

Чемпіон світу з боксу має доньку від екскоханої Гайден Панеттьєрі

Володимир Кличко — не тільки легендарний боксер, з чиїм іменем у багатьох асоціюється Україна, а й людина, особисте життя якої завжди викликало інтерес. У ЗМІ часто з’являлися новини про його молоду колишню дружину, яку неодноразово запідозрювали в алкоголізмі. Однак сам спортсмен про особисте життя говорить досить стримано.

Сьогодні, 25 березня, боксерові виповнилося 49 років. З нагоди Дня його народження, "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про особисте життя Володимира Кличка.

Перший шлюб Володимира Кличка

Мало хто знає, що боксер був одружений ще до стосунків з Гайден Панеттьєрі. Його дружиною була Олександра Авізова. Вони зіграли весілля, коли йому було 19, а їй – 20. Тоді дівчина вже мала дитину від попереднього шлюбу, але це не збентежило закоханого Володимира.

Пара розлучилася через півтора року шлюбу. Перший час у стосунках була ідилія, але згодом виникли побутові проблеми.

Жінки Володимира Кличка

Боксер також мав роман із пілотесою Мариною Ернандес. Однак ці стосунки швидко закінчилися. Дівчина пережила розрив дуже важко — навіть хотіла накласти на себе руки, але її вдалося врятувати.

У спортсмена також були стосунки з моделлю Діаною Ковальчук. Кличко-молодший зізнавався, що цей роман був дуже романтичним, але почуття швидко згасли. Ходили чутки про відносини Володимира з Кароліною Курковою та Люсі Лью.

Стосунки з Гайден Панеттьєрі

Роман акторки та спортсмена розпочався у 2009 році. У 2013-му пара вже оголосила про заручини, а за рік у них народилася донька — Катя-Євдокія. Проте, навіть після появи на світ первістка, Володимир на Гайден не узаконили свої стосунки. У 2018 році стало відомо, що вони більше не разом.

Гайден часто з’являється у публічному просторі, адже після розриву з Кличком вона продовжила акторську діяльність. У 2024 році. під час інтерв’ю для видання People екскохана боксера не могла висловити свою думку чітко, робила великі паузи у розмові, а її очі були "скляними". Тоді вона зізналася, що переживає втрату брата, який помер від хвороби серця у віці 28 років.

Проте, на думку фанів, в акторки, яка у 2022 році зізналася, що мала проблеми зі зловживанням наркотиків та алкоголю, відбувся рецидив. Представник Гайден заперечив такі припущення шанувальників.

Майже за місяць після інтерв’ю стало відомо, що акторка потрапила до реабілітаційного центру. На лікуванні наполягли її родичі. Саме вони вигнали з дому її обранця Брайана Хікерсона. Річ у тім, що ще у 2019 році його було заарештовано та звинувачено у тяжкому домашньому насильстві щодо Панеттьєрі. Після цього пара розірвала стосунки, проте згодом вони відновили їх. Це викликало серйозне занепокоєння серед близьких акторки, оскільки після примирення її поведінка стала незвичною та тривожною.

До слова, донька Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі проживає з батьком. За словами матері, дівчинка володіє кількома мовами: англійською, російською, українською, німецькою та вчить французьку.

Про стосунки Володимира Кличка зараз немає інформації в мережі. Про особисте життя в інтерв'ю він не говорить та не розголошує його подробиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Кличко повернувся на ринг. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі провів тренування.