Був зіркою "Трьох товстунів" і конкурував із Зеленським: як виглядав у молодості спікер Ради Стефанчук

Після КВК Стефанчук пішов у науку

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, якого звинуватили у сексизмі та хамстві, у молодості грав у КВК, де й познайомився з президентом Володимиром Зеленським. Але, на відміну від нього, Стефанчук не пішов розвивати кар’єру у шоу-бізнесі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як у молодості виглядав речник парламенту Руслан Стефанчук і чим захоплювався. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Руслан Стефанчук — як виглядав у студентські роки спікер Ради

Український політик народився у 1975 році у Тернополі, але незабаром родина переїхала до Хмельницького, де Руслан закінчив школу та місцевий інститут управління та права. Спочатку Стефанчук навчався на юридичному факультеті, а згодом здобув освіту за спеціальністю "Менеджмент виробничої сфери".

Руслан Стефанчук із молодшим братом

Під час студентства спікер парламенту грав у КВК та був зіркою хмельницької команди "Три товстуни", до якої також входили Олександр Педан та Дядя Жора. У 90-ті роки їхня команда була однією з найвідоміших в Україні.

Руслан Стефанчук грав у команді "Три холостяки"

В інтерв’ю ЛБ на початку 2019 року Руслан Стефанчук розповіла, що познайомився з Володимиром Зеленським у 1996 році завдяки КВК. Команда "Три товстуни" була головним суперником "95-го Кварталу" в українській лізі КВК.

Руслан Стефанчук у молодості грав у КВК

"Все було банально: я грав за команду Хмельницького у КВК, Володимир – за свою команду в українській лізі. Навіть одного разу я у фіналі його виграв. З 2002 року я пішов із КВК у науку, Володимир – шляхом шоубізнесу ", — зазначив Стефанчук.

Руслан Стефанчук познайомився із Зеленським завдяки КВК

У 33 роки Стефанчук став професором. Політик розпочинав з викладацької діяльності у київському Інституті держави та права, потім став завідувачем кафедри. Пізніше Стефанчук отримав звання доцента, згодом доктора юридичних наук та професора.

Руслан Стефанчук після КВК пішов у науку

Спікер парламенту міг стати суддею у Верховному суді, у 2017 році він був серед кандидатів, але конкурс не пройшов. Стефанчук володіє українською, англійською, російською, польською, німецькою мовами та латиною.

Як Руслан Стефанчук виглядав у молодості

У 2019 році він став ідеологом виборчої кампанії Володимира Зеленського та офіційним представником президента у парламенті. З 2021 року Руслан Стефанчук обіймає посаду голови Верховної Ради.

Руслан Стефанчук з 2021 року є спікером парламенту

"Телеграф" писав раніше, яким був у молодості нардеп Андрій Парубій. Він був у 18 років заарештований, а через рік створив партію.