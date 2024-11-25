З вусами і впевненим поглядом: як виглядав у молодості Віталій Кличко

Колишній боксер — володар чемпіонських поясів за п'ятьма версіями і абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі

Віталій Кличко — видатний український боксер, який досяг світового визнання як на рингу, так і поза ним. По завершенню кар’єри спортсмена, він пішов у політику і став мером Києва. Однак яким же був Віталій Кличко у молодості?

На професійному ринзі Віталій Кличко провів 47 поєдинків, 45 із яких були переможними, а 41 закінчився нокаутом противника. "Телеграф" вирішив пригадати, яким був Віталій Кличко у молодості і з’ясувати, з чого починалася його кар’єра.

Дитинство і юність Віталія Кличка

Віталій Кличко народився 19 липня 1971 року у селищі Біловодську в Киргизстані. Його батько — військовослужбовець. Згодом сім’я переїхала до чеського міста Мімонь через те, що там проходив службу батько. У 1985 році вони перебралися до України.

Навчався Віталій Кличко у Переяслав-Хмельницькому педагогічному інституті, після чого вступив на аспірантуру до університету фізичного виховання і спорту. Його спортивний шлях розпочався з кікбоксингу, яким він почав займатися у 14 років. Також майбутній чемпіон світу займався боксом і карате.

Кар'єра Віталія Кличка

Віталій Кличко 6 разів ставав чемпіоном світу з кікбоксингу — двічі серед аматорів, а потім чотири рази серед професіоналів. Як кікбоксер Кличко мав 35 поєдинків, у 34 з яких він переміг.

Після успіху у кікбоксі Віталій Кличко вирішив зосередитися на боксі. У 1995 році він став чемпіоном світу серед військовослужбовців. Через позитивний тест на стероїди, які Кличко вживав для лікування травми, його не допустили до участі в Олімпіаді в Атланті. Замість нього виступив Володимир Кличко.

На професійному рингу Віталій Кличко дебютував у листопаді 1996 року. Він разом із братом підписав контракт з Universum Box-Promotion, а їхнім тренером став Фріц Здунек. Перші поєдинки проходили у Німеччині.

Вже за три роки, у 1990, Віталій Кличко став чемпіоном світу у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) після перемоги над Гербі Хайдом нокаутом. Після цієї перемоги Кличко поставив світовий рекорд — 25 послідовних боїв, які завершилися перемогою нокаутом у першій половині бою — до 6 раунду.

Наступного року Кличко вперше програв у поєдинку з Крісом Берді. Саме тому він втратив чемпіонський титул за версією WBO. Під час бою Кличко зазнав травми.

Світову славу Віталію Кличку приніс бій із британцем Ленноксом Льюїсом у 2003 році. Він завершився поразкою українця через розсічення над оком. Хоч і Кличко лідирував, перемогу віддали Льюїсу. Результати досі вважають суперечливими.

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