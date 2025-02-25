Став священником через невдале кохання: яким був у молодості Папа Римський, який зараз на межі смерті

У юнацькому віці голова Ватикану працював викидайлом та прибиральником у нічному клубі

У світлі останніх повідомлень про критичний стан здоров'я Папи Римського Франциска, коли, за даними ЗМІ, йому залишилося менше 72 годин життя, пригадується його молодість. У юному віці, після перенесеної важкої пневмонії та часткової втрати легені, Хорхе Маріо Бергольйо не тільки долав фізичні труднощі, а й зміг присвятити себе служінню іншим.

Це зрештою привело його до найвищого посту в Католицькій Церкві. "Телеграф" вирішив пригадати, яким був Папа Римський у молодості і його шлях до успіху.

Папа Римський — дитинство та юність

Хорхе Маріо Бергольйо народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина. Зараз йому 88 років.Його батьки були італійськими емігрантами. Він виріс у любові та турботі, але й у суворій скромності. У юності Хорхе був великим прихильником танців, і навіть працював у нічному клубі. Щоправда, викидайлом та прибиральником. Після закінчення школи Хорхе вступив до Університету Буенос-Айреса, де здобув освіту хіміка та працював техніком у лабораторії харчової науки.

Хвороба Папи Римського та його шлях

У юному віці Бергольйо переніс важку пневмонію, через що йому видалили частину однієї легені. Цей досвід зміцнив його віру та спонукав до духовного шляху. У віці 22 роки він приєднався до Товариства Ісуса (єзуїтів), де продовжив своє навчання та духовний розвиток. Єзуїти відомі своєю відданістю освіті, місіонерською діяльністю та аскетизмом.

Період послушництва (новіціат) Маріо проходив у Чилі. Після цього він повернувся до рідного міста і вступив до коледжу Святого Йосипа, звідки випустився ліценціатом (володарем наукового ступеня) філософії.

У 1969 році він прийняв священничі свячення (сан священника), а вже у 1973 році став провінційним настоятелем єзуїтів в Аргентині. Бергольйо тоді набув репутації духовного лідера, який виступав на захист бідних і пригноблених, але при цьому уникав політики.

Священником Папа Франциск став через нерозділене кохання. За даними Вікіпедії, у 12 років Бергольйо закохався у дівчину, на ім’я Амалія. Пара не змогла бути разом через незгоду батьків дівчини. "Якщо не одружуся з тобою, стану священником", — заявив майбутній Папа Римський.

У 1992 році Хорхе Бергольйо став єпископом-помічником Буенос-Айреса, а у 1998 році — його архієпископом. Він швидко став відомим як "єпископ бідняків", оскільки відмовився від розкішного життя, пересувався містом громадським транспортом і жив у звичайній квартирі замість архієпископської резиденції.

У 2001 році Бергольйо отримав сан кардинала. Він був одним із тих, хто закликав Церкву повернутися до її первісних ідеалів — служіння людям, особливо найбіднішим і знедоленим. Коли у 2013 році Папа Бенедикт XVI несподівано зрікся престолу, саме Бергольйо було обрано новим понтифіком.

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Ім’я Франциск було обране на честь святого Франциска Ассізького. Нового Папу відразу асоціювали зі скромністю та бажанням реформ. Він був ініціатором змін у Ватикані, посилив боротьбу із корупцією, виступав за допомогу бідним, екологію та мир.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що Папа Римський Франциск захворів на двосторонню пневмонію. Понтифік, за чутками, відчуває близький кінець та впорядковує свої справи. Він отримує кисневу підтримку та переливання крові. З’явилася інформація, що йому залишилося менше, ніж 72 години.