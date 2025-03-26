Чому кожен українець під час війни повинен мати вдома вогнегасник та як його обрати

Це збільшить шанси врятуватися

Вогнегасник є необхідним для українців в реаліях війни, яку проти нас веде Росія. Вона б'є ракетами та безпілотниками по житлових будинках, виникають пожежі. Рятувальники роблять все, щоб рятувати життя, але вогнегасник може збільшити шанси вижити та зберегти життя рідних.

Киянин Валерій Десятник у Facebook поділився власними висновками після атаки Росії на Київ 23 березня, коли у столиці було пошкоджено висотні будинки. Десятник пише, що з балкона бачив, як пожежна машина швидко їхала вулицею Новомостицькою у напрямку ураження. Через чотири хвилини вона повернулася, бо не змогла проїхати.

Автор публікації зробив кілька висновків. По-перше, ЖК із закритою територією, на його думку, "гетто з примарною безпекою". Другий момент — ті, хто перекриває проїзд пожежним машинам під час війни, несуть відповідальність за те, що фахівці не можуть вчасно дістатися до місця прильоту та врятувати людей.

"Київ — небезпечне для виживання місто. Бо ти згориш заживо. І сподіватись можна лише на себе та особистий вогнегасник", — третій висновок Десятника.

Варто зазначити, всі три твердження вірні не лише для Києва. Росіяни щоночі атакують міста та села України дронами та ракетами, тому вогнегасник варто мати всім.

Який вогнегасник краще обрати для дома

Види вогнегасників

Вуглекислий – підходить для житлових приміщень, безпечний, не залишає бруду, можна використовувати для електроприладів. Мінус – сильне охолодження балона, потрібні рукавиці.

Порошковий – ефективний для гасіння твердих матеріалів (дерева, тканини), але створює токсичну порошкову хмару, погіршує видимість і не охолоджує займання. Користуватися ним можна тільки в респіраторі та після евакуації людей з квартири.

Для домашнього використання більш практичним є вуглекислий вогнегасник. Рекомендується обирати з масою від 4 до 8 кг – важчі моделі складні у використанні, пишуть на сайті "Пожежна безпека України". Необхідно контролювати термін придатності вогнегасника та за потреби заряджати його.

Правильне зберігання

розташовувати біля потенційних джерел займання (кухня, вхід у приміщення)

обирати доступне місце для швидкого використання

уникати прямих сонячних променів і джерел тепла

Скільки коштують вогнегасники в Україні

Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 з робочим об'ємом у три літри та масою вогнегасного газового складу у два кілограми, коштує 945 гривень. Підходить для житлових, офісних та торгово-розважальних приміщень. Вогнегасник дозволяє швидко та ефективно гасити невеликі осередки загоряння або задимлення. Повністю споряджений вогнегасник важить 7 кг.

Порошковий вогнегасник ВП-9 (ВП-9) з манометром призначений для ліквідації невеликих ділянок пожеж. Є оптимальним рішенням, що дозволяє контролювати вогнище загоряння до приїзду пожежної команди. Вага спорядженого вогнегасника – 13 кг, речовини, що гасить — 9 кг. Максимальна площа гасіння – до 45 м. кв. Ціна — 735 гривень.

Є вищі та нижчі ціни. Вони залежать від моделі та характеристик. Обирати пристрій треба відштовхуючись від розміру житла та бажаних характеристик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові в одному з коледжів вибухнув порошковий вогнегасник. Постраждало четверо дівчат 15 років.