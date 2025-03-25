У Ростовській області масштабна пожежа охопила кілька сіл – вогонь вже підбирається до будинків (фото, відео)

В МНС кажуть, що небезпеки розповсюдження вогню немає

Увечері 25 березня в Азовському районі Ростовської області спалахнула потужна ландшафтна пожежа, котра стрімко поширився на значну територію біля селищ Кулєшовка та Овощне. Місцеві жителі повідомляють, що полум’я підступає впритул до житлових будинків.

Про них повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Вогонь настільки сильний, що його видно на десятки кілометрів від місця займання.

"В Ростовській області хтось замовив ландшафтного дизайнера аби влаштувати ландшафту пожежу. Дизайнер видався професійним", — дописав він.

За інформацією російських видань, пожежа охопила одразу дві ділянки – площею приблизно 200 та 150 квадратних метрів.

В соцмережах активно публікують відео та фото з місця події.

Як повідомили в російському МНС, на місці працюють рятувальники, які стверджують, що безпосередньої загрози житловому сектору немає. Проте місцеві мешканці сумніваються в офіційних запевненнях – вогонь поширюється дуже швидко.

Так пожежу видно з самого Ростова-на-Дону:

Причини займання поки не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про масштабну пожежу, яка спалахнула в самому центрі російської столиці у понеділок, 24 березня. Вогонь охопив верхні поверхи одного з будинків елітного ЖК "Роза Росса", інформації про постраждалих не надавалось.