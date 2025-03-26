Почему каждый украинец во время войны должен иметь дома огнетушитель и как его выбрать

Это увеличит шансы спастись во время атак РФ

Огнетушитель необходим украинцам в реалиях войны, которую против нас ведет Россия. Она бьет ракетами и беспилотниками по жилым домам, возникают пожары. Спасатели делают все, чтобы спасти жизни, но огнетушитель может увеличить шансы выжить и сохранить жизни родных.

Киевлянин Валерий Десятник в Facebook поделился своими выводами после атаки России на Киев 23 марта, когда в столице были повреждены высотные дома. Десятник пишет, что с балкона видел, как пожарная машина быстро ехала по улице Новомостицкой в направлении места атаки. Через четыре минуты она вернулась, потому что не смогла проехать.

Автор публикации сделал несколько выводов. Во-первых, ЖК с закрытой территорией, по его мнению, "гетто с призрачной безопасностью". Второй момент – те, кто перекрывает проезд пожарным машинам во время войны, несут ответственность за то, что специалисты не могут вовремя добраться до места прилета и спасти людей.

"Киев — опасный для выживания город. Потому что ты сгоришь живьем. И надеяться можно только на себя и личный огнетушитель", — третий вывод Десятника.

Стоит отметить, что все три утверждения верны не только для Киева. Россияне каждую ночь атакуют города и села Украины дронами и ракетами, поэтому огнетушитель стоит иметь всем.

Какой огнетушитель лучше выбрать для дома

Виды огнетушителей

Углекислый – подходит для жилых помещений, безопасен, не оставляет грязи, можно использовать для включенных электроприборов. Минус – сильное охлаждение баллона, нужны перчатки.

Порошковый – эффективен для гашения твердых материалов (деревья, ткани), но создает токсичное порошковое облако, ухудшает видимость и не охлаждает воспламенение. Пользоваться можно только в респираторе и после эвакуации людей из квартиры.

Для домашнего использования более практичным является углекислый огнетушитель. Рекомендуется выбирать с массой от 4 до 8 кг – более тяжелые модели сложны в использовании, пишут на сайте "Пожарная безопасность Украины". Необходимо контролировать срок годности огнетушителя и при необходимости заряжать его.

Правильное хранение

располагать возле потенциальных источников возгорания (кухня, вход в помещение)

выбирать доступное место для быстрого использования

избегать прямых солнечных лучей и источников тепла

Сколько стоят огнетушители в Украине

Огнетушитель углекислотный ВВК-2 с рабочим объемом в три литра и массой огнетушащего газового состава в два килограмма стоит 945 гривен. Подходит для жилых, офисных и торгово-развлекательных помещений. Огнетушитель позволяет быстро и эффективно тушить небольшие очаги возгорания или задымления. Полностью снаряженный огнетушитель весит 7 кг.

Порошковый огнетушитель ОП-9 (ОП-9) с манометром предназначен для ликвидации небольших участков пожаров. Является оптимальным решением, позволяющим контролировать очаг возгорания до приезда пожарной команды. Вес снаряженного огнетушителя – 13 кг, гасящего вещества – 9 кг. Максимальная площадь гашения – до 45 м. кв. Цена — 735 гривен.

Есть более высокие и более низкие цены. Они зависят от модели и характеристик. Выбирать устройство следует отталкиваясь от размера жилья и желаемых характеристик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове в одном из колледжей взорвался порошковый огнетушитель. Пострадали четыре девушки 15 лет.