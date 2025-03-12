Майже тисяча пожеж сталася на Київщині з початку року: скільки через підпали

Скільки підпалів було у Київській області з початку року

На Київщині з початку 2025 року сталося понад дев’ять сотень пожеж. Втім, дуже мала частка з них виникла через навмисний підпал.

Про це йдеться у відповіді Головного управління ДСНС у Київській області на запит "Телеграфа". Там зазначили, що з початку року та по 10 березня в регіоні сталося 919 загорянь в екосистемах.

Проте переважна більшість із них (867) трапилася через необережне поводження з вогнем. Лише чотири пожежі почалися через навмисний підпал. Інші є наслідком бойових дій або виникли з інших причин.

Усього 43 громадянина України були притягнуті до відповідальності за статтею 77-1 про самовільне спалювання рослинності.

Як повідомлялося раніше, 6 березня, у селі Софіївська Борщагівка під Києвом сталася масштабна пожежа. Загоряння почалося в полі, але через поривчастий вітер вогонь стрімко почав поширюватися і дійшов до будинків і місцевих ЖК.

9 березня стався на лівому березі Києва, а ще один спалахнув в Оболонському районі майже водночас. Тоді повідомлялося про те, що спалахнула суха трава біля озера Міністерка, а також на Осокорках.