У Британії масштабна пожежа лишила найбільший аеропорт Європи без електрики (фото, відео)

Принаймні 120 літаків, які вже перебували у повітрі та прямували до Хітроу, мали змінити курс

Аеропорт "Хітроу" у Лондоні у п'ятницю, 21 березня, призупинив роботу через масштабне відключення електроенергії. Знеструмлення викликала пожежа на сусідній електропідстанції.

У офіційній заяві адміністрація аеропорту повідомила, що закриття триватиме до кінця доби. Пасажирів закликають за жодних обставин не приїжджати до аеропорту. За прогнозами, перебої з електрикою можуть тривати кілька днів.

"Ми не маємо чіткої інформації, коли електропостачання буде стабільно відновлено. Щоб гарантувати безпеку пасажирів і персоналу, ми змушені закрити Хітроу до кінця доби", — йдеться в заяві.

Сайт відстеження польотів Flightradar24 поінформував, що принаймні 120 літаків, які вже перебували у повітрі та прямували до Хітроу, мали змінити курс. Лондонський аеропорт Хітроу є одним із найзавантаженіших аеропортів у світі. Минулого року його відвідали рекордні 83,9 мільйона пасажирів, а літак приземлявся або злітав приблизно кожні 45 секунд.

Близько опівночі на електропідстанції в районі Гейз (приблизно за 2,5 км від аеропорту) сталася пожежа, повідомляє Sky News. Через неї почалися масштабні перебої з електрикою у навколишніх районах. Із зони інциденту було евакуйовано близько 150 людей, також встановлено 200-метрову зону безпеки. Тисячі будинків лишилися без електропостачання.

Очевидці публікують у мережі фото і відео пожежі на підстанції. На кадрах видно стовпи полум’я та густий чорний дим, що здіймався над місцем пожежі.

Хітроу — найбільший міжнародний аеропорт Великої Британії та Європи

Він має дві паралельні злітно-посадкові смуги, чотири пасажирські термінали та вантажний термінал. Розташований за 22 км від Лондона. Є місцем розміщення штаб-квартир британських авіакомпаній British Airways та Virgin Atlantic Airways.

Як повідомляв "Телеграф", на Київщині з початку 2025 року сталося понад дев’ять сотень пожеж. Втім, дуже мала частка з них виникла через навмисний підпал.