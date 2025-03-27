"Для розмінування країни треба понад 120 років": сапер НГУ про очищення Донбасу від мін і провал контрнаступу 2023-го

"Кракен" розповів, як працюють сапери та як уникнути втрат

В Україні статистика з мінуванням буде гірша, аніж в Сирії, Іраку. Зіткнутись з вибухонебезпечними предметами можна не лише у прифронтових містах, а й тилових. Один рік війни дорівнює 10 рокам розмінування місцевості.

Про мінну загрозу під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році, автоматизацію розмінування за допомогою дронів – в інтерв'ю з "Кракеном" Андрієм Маркіним, сапером інженерно-саперної роти батальйону підтримки бригади Національної гвардії "Рубіж".

Розмінування Донеччини

— Як ти оцінюєш ситуацію з замінуванням на Донеччині в цілому?

— Ситуація складна — ворог мінує навіть неочікувані ділянки. Нам потрібно більше саперних груп, також велику роль відіграє техніка, яка є у західних партнерів, як танки-розміновувачі тощо. Танки-розміновувачі використовують катки, в результаті роботи яких міни вибухають на поверхні.

Підрозділ "Кракена". Фото: Lords of storm

— Що зачищається першочергово?

— Коли є підходи до міста, очищаємо логістичні шляхи для забезпечення пересування військ і доставки допомоги. Потім перевіряємо території: поля, дворики, будівлі. Це довгий процес, бо потрібно бути дуже обережними. В першу чергу працюють сапери з міношукачами, але це не завжди дає швидкий результат. Якщо є сумніви, застосовуємо щупи для ручної перевірки ґрунту.

— Яка головна проблема розмінування селищ, міст, які вдається звільнити?

— У містах велика проблема з мінуванням будівель, під’їздів, дворових територій, заміновано кожен сантиметр. У таких умовах сапери повинні працювати вручну, все впирається в час. Плюс кількість мін: у РФ ресурсу багато, особливо небезпечні СВП (саморобні вибухові пристрої. — Ред.), їх дуже складно виявити. Вони не підлягають стандартам, це творчість. Можуть прикріпити дріт до датчика світла або поставити міну на кнопку, що спрацьовує при русі. Елементарно — людина проходить повз, датчик реагує і підриває її. Можна поставити такий механізм на що завгодно — на велосипед, залишений біля дороги, іграшку, тварину. Все залежить від фантазії того, хто це робить.

— Як визначити кількість людей, яких потрібно залучити до розмінування?

— Залежить від масштабу загрози. На великих територіях працюють спеціалізовані підрозділи, а іноді й батальйони. Якщо йдеться про великий район, наприклад, після звільнення міста, ми працюємо групами, але і кожна група має свою спеціалізацію. Наприклад, одна група працює на розмінуванні лінії фронту, а друга — на очищенні міст. Це дає можливість бути ефективними і швидко виконувати завдання.

Контрнаступ 2023 року. Росіяни створювали смертельні заміновані коридори

— Наскільки щільно були заміновані підходи до російських позицій? Чи можна було передбачити таку кількість мін?

— Поля були настільки щільно нашпиговані мінами, що техніка не могла просуватися. Мінування було багаторівневим, і навіть коли ми думали, що коридор розчищено, виявляли нові пастки. Росіяни встановлювали міни, регулярно змінювали їхнє розташування, додаючи хаосу в наші дії.

— Як саме росіяни будували мінні загородження?

— Вони використовували все можливе — класичні мінні поля доповнювалися пастками, розтяжками, каскадним мінуванням, коли підрив однієї міни запускав цілий ланцюг вибухів. Плюс дистанційне мінування після наших проривів. Це була не просто тактика стримування, а свідоме створення смертельних коридорів, де кожен метр міг бути останнім.

Замаскована протипіхотна міна ОЗМ-72. Фото: “Армія Інформ”

— Що найбільше гальмувало просування?

— Часто працювали вручну. Особливо складні — посадки, поля. Це значно гальмувало просування, бо гарантувати безпеку без повного розмінування не можна.

Усі розуміли, що поспіх означає смерть. На початку всі вірили у швидкий прорив, та коли зіткнулися з суцільним мінним полем — моральний стан впав. Піхота не могла йти вперед без саперів, а сапери не могли нормально працювати під вогнем.

Без масового використання дронів та кращої взаємодії саперів і штурмовиків – історія повториться

— Чому техніка для розмінування не спрацювала?

— Радянські УР-77, європейська машина розмінування Bozena-5 та інші використовувались, але їх ефективність була обмежена. Супротивник ставив міни так, щоб вони не здетонували від класичних підходів. Протипіхотні та міни-пастки доводилося шукати вручну.

— Чи доводилося піхоті йти вперед без повного розмінування?

— Так, і це призводило до втрат. Підрозділи отримували наказ рухатися, коли зона ще не була повністю зачищена. Мінна небезпека змушувала штурмові групи обходити основні маршрути, але альтернативних шляхів часто не було.

На розмінування одного квадрату йшло багато часу. Командування водночас вимагало швидкого темпу. Ворог дуже щільно мінував дороги, поля, лісопосадки.

— Як уникнути таких втрат?

— Без масового використання дронів, інженерних машин нового покоління та кращої взаємодії між саперами та штурмовиками – історія повториться. Потрібно враховувати реальні умови бою, а не лише теоретичні припущення.

Автоматизація війни. Дрон може виконати завдання точніше, ніж людина

— Чи застосовували під час контрнаступу дрони для виявлення і знешкодження мін?

— Дронів не вистачало. На той час вони ще не були достатньо розвиненими для того, щоб ефективно використовуватися для таких завдань.

— А зараз?

— Зараз дрони круто знешкоджують міни. Виявляється міна, підлітає дрон, скидає заряд, і він детонує, знищуючи російську міну.

Фото: Lords of storm

— А виявляти міни дронами?

— Виявлення мін дронами — це складно. Їх часто маскують, закопують, насипають з РСЗВ. Тому ці завдання виконуються дронами на землі. Оператор керує пристроєм, який проїжджає по території, і якщо є міна, дрон за допомогою камери її бачить. Інформація надходить оператору, який приймає рішення про подальші дії. Дрон може виконати це завдання точніше, ніж людина: він не боїться наближатися до небезпечних об’єктів. Він може швидко знешкоджувати міни без прямого контакту людини. Ми активно використовуємо DJI Mavic. Дрони у сучасних бойових діях не обмежуються лише атакувальними функціями.