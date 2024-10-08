Рівень захисту як у танка: Німеччина передасть Україні машини для проходу крізь мінні поля (фото, відео)

Wisent 1 MC вже використовують в Україні

Перетворити 21 броньовану ремонтну евакуаційну машину на інженерній машині розгородження планують у Німеччині для України. Для цього мають використати БРЕМ Bergepanzer 2.

Про це повідомляє Hartpunkt. Український портал Мілітарний своєю чергою зазначає, що шасі Bergepanzer 2 від танку Leopard 1, тож наймовірніше перероблятимуть у Wisent 1 MC на тій же основі.

Українські військові вже мають чимало таких ремонтно-евакуаційних та інженерних машин. Загалом було передано 22 Bergepanzer 2 та 52 Wisent 1 MC. Проте за наявними даними знищені були тільки дві та одна машини відповідно.

Рівень захисту шасі Bergepanzer 2 аналогічний до захисту танка Leopard 1, а корпус зварюється з броньованою сталі. Його основна задача евакуювати пошкоджену техніку допомагати при ремонті танків.

Wisent 1 в інженерній версії

Бронемашина Wisent 1 Mineclearing потрібна для того, щоб очищати прохід для бронетехніки в мінних полях. Її основа — це той самий модифікований корпус бойового танка Leopard 1. В Україну поставляється спеціальний варіант Wisent 1, адаптований для операцій з розмінування. Wisent 1 можна оснастити 30-тонним краном для евакуаційних місій або сучасним екскаватором для інженерних завдань.

Характеристики Wisent 1

Українська версія включає спеціалізоване обладнання, як-от мінний плуг, який може розмінувати глибину до 30 см. Плуг можна піднімати, щоб переїхати перешкоду або навіть просто зняти, для зручності транспортування. Вперше про передачу такого розміновувача повідомили в січні 2023 року.

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